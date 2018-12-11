10 توصيات أفرزها مؤتمر أمناء الاتحادات العربية في دبي

المصدر: جوني جبور - دبي

خرج مؤتمر أمناء الاتحادات العربية، الذي أسدل الستار عليه أول من أمس في دبي، بحضور رؤساء 34 اتحاداً وسبع لجان أولمبية، بـ10 توصيات مهمة، تناولت هموم ومشكلات الرياضة العربية. حضر جلسات ختام المؤتمر، الذي انعقد تحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واحتضنه فندق ماريوت الجداف في دبي، كل من الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز رئيس المجلس الرياضي العربي، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والنائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية الأولمبية حميد القطامي، ونائب رئيس اتحاد الاتحادات العربية عن منطقة آسيا، ورئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، وممثل إدارة الشباب والرياضة في جامعة الدول العربية علي عمر، ورؤساء وأعضاء الاتحادات العربية واللجان الأولمبية، قبل أن يتم اعتماد التوصيات الـ10، على النحو التالي:

التوصيات الـ 10

1ـ تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للدول المستضيفة للأنشطة العربية وإعفاء البعثات من رسوم التأشيرات.

2ـ التزام الاتحادات العربية بقرار رفع الإيقاف المؤقت عن الرياضة الكويتية.

3ـ مخاطبة وزراء الشباب العرب، لرفع الحظر عن الوفود الرياضية السورية.

4ـ اعتماد النظام الأساسي الموحد للاتحادات العربية، واستحداث مناصب جديدة.

5ـ تزويد الاتحادات العربية لاتحاد اللجان ببرامج المسابقات، لإصدار روزنامة النشاط العربي.

6ـ اعتماد مذكرة تفاهم لرفد دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بالحكام.

7ـ اعتماد خارطة طريق للمسابقات الرياضية وتعميمها على الاتحادات العربية.

8ـ توظيف الصحافة الإلكترونية، وفتح قناة اتصال مع اتحاد إذاعات الدول العربية.

9- تفويض الأمير طلال بن بدر لاختيار الوقت والمكان المناسب لاستضافة المؤتمر المقبل.

10- التهنئة على تأسيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية.