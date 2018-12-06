بالصور.. دبي تحتض استعراض لاعبات جمباز عالميات

المصدر: دبي-الامارات اليوم

تشارك 5 بطلات أولمبيات في منافسات النسخة الثالثة من "بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي" التي ينظمها نادي دوجيم للجمباز الإيقاعي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر 2018، في صالة الشيخة هند المغطاة للألعاب الرياضية في شارع الوصل بدبي.

واستقبل مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة البطلات الأولمبيات المشاركات في البطولة في مقر المجلس وبصحبتهن نهى أبو شبانة عضو الاتحاد الدولي للجمباز الإيقاعي رئيس الاتحاد المصري للجمباز الإيقاعي وأنجل إلجاز مديرة نادي دو جيم ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة.

ويشارك في البطولة 497 لاعبة من 18 دولة من جميع أنحاء العالم، يتنافسن في فئتي الفردي والجماعي من مواليد 2005 حتى مواليد 2013، حيث سيكون للمشاركات خيارات متنوعة في عرض المهارات التي تشمل اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق والشريط، وكذلك المزيد من الأساليب التي تختارها اللاعبات، كما تشهد البطولة حضور العديد من مدربي الجمباز العالميين.

وتتضمن قائمة البطلات الأولمبيات المشاركات في البطولة اللاعبة البولندية سيمونا بيتشيفا الفائزة ببطولة العالم ثلاث مرات وحائزة على الميدالية الأولمبية مرتان، والأوكرانية ناتاليا جو دونكو الفائزة ببطولة العالم مرتان، وحائزة على مداليتان أولمبيتان، وحاملة لقب بطولة أوروبا في الجمباز الإيقاعي، والبيلاروسية ميلتينا ستانيوتا فائزة ببطولة العالم وميداليتان أولمبيتان، الإسبانية كارولينا رودريجوس الفائزة بثلاث ميداليات أولمبية، والبطولة الأولمبية الأذربيجانية مارينا دوروندا والفائزة ببطولة أذربيجان ثلاث مرات متتالية.

وقدمت الأوكرانية ناتاليا جو دونكو فقرة استعراضية في حفل افتتاح البطولة، وتلتها منافسات الفئات من مواليد 2009 و 2010 و 2012، كما تم تتويج الفائزات في هذه الفئة، وتلتها منافسات مواليد 2005 و2004 و2003، وتقام في الساعة الثامنة صباح غد منافسات مواليد 2008 و2009، وفي الساعة الثانية عشر ظهرًا تقام منافسات مواليد 2010، كما تقدم الأذربيجانية مارينا دوروندا والإسبانية كارولينا رودريجوس فقرتين استعراضيتين، وتليها منافسات مواليد 2003 و 2004 و 2005 و2006 و2007.

وتقام بعد غد السبت المنافسات النهائية للبطولة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا ويقام حفل تتويج الفائزات في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، فيما تقام الأحد منافسات فئة الماستر التي تشارك فيها بطلات العالم من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.