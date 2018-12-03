دبا من دون «ياسين».. وكلباء يستعيد يعقوب

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يتطلع دبا الفجيرة إلى تحفيق الفوز على ضيفه اتحاد كلباء، في المباراة التي ستجمع الفريقين عند الساعة الخامسة إلا ثلثاً عصر اليوم، ضمن الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويدرك «النواخذة» أن الفوز يمكن أن يمنحه فرصة الابتعاد عن دائرة الخطر في المسابقة، إذ يبلغ رصيد دبا الفجيرة أربع نقاط بالمركز الأخير، مقابل 12 لاتحاد كلباء في المركز الثامن.

ويغيب عن المباراة المحترف الأردني ياسين البخيت الذي يعتبر مصدر الخطورة الأبرز في دبا الفجيرة، بينما يعود لتشكيلة اتحاد كلباء نجم دفاع الفريق يعقوب حسن، ويعول محمد بن قويض على اغلاق المساحات أمام مهاجمي النمور والاعتماد على الهجمات المرتدة كحل يمكنه أن يعوض غياب البخيت، في المقابل يبحث مدرب النمور فيفياني عن استمرار الأسلوب الهجومي الضاغط لفريقه، الذي كشف عنه في آخر مباراتين امام العين وبني ياس.

ويعول «النواخذة» على أن يكون محترفه المغربي إدريس فتوحي في أفضل حالاته الفنية، إضافة إلى استعادة خط دفاعه تماسكه ليسجل ويحافظ على الشباك نظيفة.

ويتفوق دبا الفجيرة في المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث فاز في ثلاث مناسبات، كان آخرها 1-0، في الموسم الجاري لكأس الخليج العربي، مقابل انتصارين لاتحاد كلباء.