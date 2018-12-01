مهرجان الاتحاد ينطلق اليوم بالاستعراض الرملي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الاتحاد، الذي ينظمه نادي ليوا الرياضي في تل مرعب بمنطقة الظفرة، احتفالاً باليوم الوطني الـ47. وتنطلق أولى فعاليات المهرجان مع الاستعراض الرملي على تل مرعب ثم الاستعراض الحر غداً في حلبة الاستعراض الخاصة والموجودة في المنطقة أيضاً.

وكان موقع النادي قد استقبل عشرات الطلبات للمشاركين في الحدث خلال الأيام الماضية، حيث وصل عدد المسجلين في كلا الحدثين إلى أكثر من 60 سيارة تدخل المنافسة القوية. ويعد الاستعراض الرملي إحدى أبرز الأفكار التي طرحها نادي ليوا خلال السنوات الماضية، حيث يدخل المهرجان النسخة الثالثة هذا الموسم، ويجتذب الاستعراض حضوراً شبابياً كبيراً وواسعاً من الإمارات والسعودية وعمان، خصوصاً مع الإقبال الكبير على المشاركة والحضور في هذه المنافسة المثيرة.

وخلال فعالية الاستعراض الرملي، ستعطى لكل متسابق فرصة صعود التل مرتين ومحاولة القيام بعدد من الحركات المعينة.