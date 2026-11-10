محمد بن راشد: الإمارات برئاسة محمد بن زايد نموذج للتطور والنمو

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات، اليوم، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نموذج للتطور والنمو، لافتاً سموه إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وقفة سنوية وطنية، نراجع فيها أولوياتنا، ونقيّم فيها أعمالنا، ونستعرض فيها تحدياتنا وإنجازاتنا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة الدورة الجديدة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي: «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة سنوية وطنية.. تضم أهم 500 مسؤول حكومي في الدولة.. نراجع فيها أولوياتنا.. ونقيّم فيها أعمالنا.. ونستعرض فيها تحدياتنا وإنجازاتنا.. والهدف العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات شعبنا».

وأضاف سموه: «دولة الإمارات، اليوم، برئاسة أخي محمد بن زايد، حفظه الله، نموذج للتطور والنمو.. ونموذج للقوة والصمود.. ونموذج للمرونة الاقتصادية والحكومية والعسكرية والسياسية. وقادمنا أجمل.. ومستقبلنا أعظم.. ورايتنا أعلى، بإذن الله».

وانطلقت أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بمشاركة 500 من القيادات والمسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي، لمناقشة الأولويات الوطنية، واستعراض أبرز الإنجازات والتحديات، وتوحيد الرؤى والتوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة، ويرسخ ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها.

وتمثل الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات منصة وطنية لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى، ومتابعة مسارات العمل الحكومي، بما يسهم في تطوير منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، وتؤكد الاجتماعات السنوية ومناقشاتها، نهج حكومة دولة الإمارات، القائم على العمل بروح الفريق الواحد، وتسريع الإنجاز، ومواصلة تطوير الأداء، بما يلبي تطلعات المجتمع، ويعزز تنافسية الدولة وريادتها.

وتجسد الاجتماعات السنوية رؤية دولة الإمارات في ترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية، وتحويل الرؤى والتوجهات إلى مسارات عمل مترابطة، تدعم التنمية الشاملة والمستدامة.

يُذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات قد انطلقت، عام 2017، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد بحضور أصحاب السمو والوزراء في حكومة الإمارات، والجهات الحكومية كافة، لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الوطني، وتستهدف مناقشة الموضوعات التنموية بشكل سنوي، وإشراك كل القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة.

محمد بن راشد:

• دولة الإمارات اليوم، برئاسة أخي محمد بن زايد، نموذج للقوة والصمود، وللمرونة الاقتصادية والحكومية والعسكرية والسياسية.

• الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة سنوية وطنية.. نراجع فيها أولوياتنا، ونقيّم فيها أعمالنا، ونستعرض فيها تحدياتنا وإنجازاتنا.