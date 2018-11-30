المصدر: الامارات اليوم

عرض

تلقى اللاعب البرازيلي، جيوفاني بيكولمو، عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، حسب ما ذكرت صحيفة «يو أو إل» البرازيلية، مشيرة إلى أن نادي غوياس لا يمانع رحيل اللاعب في حال تلقيه عرضاً مادياً مناسباً.

كاميلي

فاتح أحد الأندية المنافسة على البقاء بدوري الخليج العربي، المدرب السابق لدبا الفجيرة، البرازيلي باولو كاميلي، لتدريب الفريق بعد النتائج المتواضعة، وطلب منه الجلوس للتفاوض الرسمي بعد انقضاء الدور الأول.

تقرير

طلب مدرب المنتخب، زاكيروني، تقريراً متكاملاً من الجهاز الطبي للمنتخب، بشأن الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين للوقوف على حالتهم الطبية، تمهيداً لاختيار القائمة الجديدة في المحطة الأخيرة قبل المشاركة في كأس آسيا.

جائزة

اقترح أحد لاعبي الدرجة الأولى الأجانب، على اتحاد الكرة، تخصيص جائزة تمنح لأفضل صانع ألعاب في حفل نهاية الموسم الكروي للهواة، معبراً عن ثقته بالفوز بها، خصوصاً أنه يقدم عروضاً مميزة منذ بداية الموسم.

تصريحات

طالب مراقبون مسؤولاً كبيراً في جهة رياضية مرموقة، بتحويل تصريحاته الإعلامية التي طالب فيها سابقاً بضرورة التغيير الإيجابي في العمل الرياضي، إلى عمل ملموس، بعد تعيينه أخيراً في منصب رياضي مرموق.

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