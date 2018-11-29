930 مباراة للرجبي وكرة الشبكة خلال 3 أيام في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم على ملعب «ذا سيفنز» بدبي الدورة السنوية الـ49 لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، بمشاركة نخبة لاعبي ولاعبات سباعيات الرجبي في العالم.

وتشهد البطولة، إقامة 930 مباراة للرجبي وكرة الشبكة على مدى أيامها الثلاثة. وتستضيف دبي الجولة الافتتاحية لسلسلة «إتش إس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي للرجال، والجولة الثانية للسيدات، بالإضافة إلى بطولة الفرق التي توجه إليها الدعوة، التي تعد الأضخم حتى الآن في رياضتي الرجبي وكرة الشبكة، وتتوزع مبارياتها على جميع ملاعب الرجبي الثمانية وملاعب كرة الشبكة الأربعة.

وقال رئيس «دناتا وخدمات الدعم» في مجموعة طيران الإمارات، غاري تشابمان، خلال المؤتمر الصحافي للحدث أمس: «نقترب أكثر فأكثر من اليوبيل الذهبي لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، ونعتز بدورنا في التطور الكبير الذي شهده الحدث، الذي يعد مهرجاناً حقيقياً للرجبي، يشارك فيه هذا العام ما يقرب من 300 فريق، من جميع أنحاء العالم، ولا غرابة في أن الآلاف من الناس يعودون إلى دبي كل عام لمتابعة الحدث».

من جهته، قال رئيس الاتحاد العالمي للرجبي، بيل بيمونت: «إنها سنة رائعة لسلسلة (إتش اس بي سي) العالمية لسباعيات الرجبي، إذ ستتنافس جميع الفرق في بطولتي الرجال والسيدات للظفر باللقب، وتعزيز حظوظها في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وتحتضن دبي منذ زمن جولات السلسلة العالمية لسباعيات الرجبي، ويسعدنا أن نحتفي هذا العام بالدورة السنوية العشرين لبطولة الرجال التي انطلقت نسختها الافتتاحية في دبي عام 1999، ونتطلع إلى متابعة أقوى عروض سباعيات الرجبي خلال عطلة نهاية الأسبوع».

بدوره، رحب أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، رئيس الاتحاد العربي للرجبي، قيس الظالعي، بجميع الفرق المشاركة والإداريين وجمهور البطولة في حدث العام، وعبّر عن سعادته بأن يكون رجبي الإمارات جزءاً من قصة الشراكة الناجحة بين طيران الإمارات و«إتش إس بي سي» في السنوات الماضية والمقبلة، وقال: «نحن في اتحاد الإمارات للرجبي سعداء بتزايد شعبية اللعبة في مجتمع الإمارات، ومتحمسون لنشر هذه اللعبة بين البنين والبنات في مزيد من مدارس الدولة، من خلال برنامج الرجبي العالمي (غيت إنتو رجبي)، ونتوجه بجزيل الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية لإدراج هذا البرنامج ضمن المنهاج المدرسي، حيث بدأنا نرى النجاح تلو الآخر لدورة الرجبي المدرسية للبنين في الدولة، ونتطلع إلى تشجيع مجتمع الرجبي الكبير للاعبي الإمارات أثناء مبارياتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وتحفل البطولة بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المصاحبة للحدث، إذ أعلن المنظمون عن تخصيص ثلاث مناطق في قرية الرجبي لتقديم عروض موسيقية طوال عطلة نهاية الأسبوع (دي جي، فنانون، فرق).

وطوال الأيام الثلاثة للحدث ستقدم إحدى فنانات لاس فيغاس المقلدات لـ«بريتني سبيرز» أغاني شهيرة للأخيرة أمام جمهور الملعب رقم 1، في حين يقدم ريمكس ريتش من محطة دبي 92 الإذاعية أجمل فقرات روك الرجبي في التاسعة من مساء يومي الجمعة والسبت، بما فيها أشهر أغاني التسعينات وحتى الآن.

وتقدم قرية الرجبي للعائلات والأطفال متنزه «سبلاش آند بارتي» المائي الرائع، ومنطقة المغامرات مجاناً، كما يمكن للأطفال التمتع بأوقاتهم طوال اليوم من خلال القفز على الترامبولين من باونس، وغيرها من الألعاب الممتعة.

أسعار التذاكر

اليوم: الدخول مجاني.

غداً: 315 درهماً عند الشراء مسبقاً، 420 درهماً في يوم الحدث.

السبت: 300 درهم عند الشراء مسبقاً، 400 درهم في يوم الحدث.

تذاكر الموسم ليومي الحدث: 525 درهماً عند الشراء قبل الحدث، 630 درهماً في يوم الحدث.

الدخول مجاني للأطفال تحت 12 سنة.

• 300 فريق من جميع أنحاء العالم يشاركون في الحدث العالمي الكبير.