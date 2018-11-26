رونالدو ينافس مبابي وغريزمان في دبي على "غلوب سوكر"

المصدر: أحمد طارق-دبي

تم ترشيح كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي للفوز بجائزة أفضل لاعب في عام 2018 في حفل جوائز غلوب سوكر لأفضل اللاعبين والأندية والمدربين والوكلاء والحكام على مستوى العالم، وستقام النسخة العاشرة من حفل جوائز غلوب سوكر في جميرا بمدينة دبي في 3 يناير المقبل.

وتوج لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، كريستيانو رونالدو، بهذه الجائزة في العام الماضي للمرة الخامسة في مسيرته، ويأمل اللاعب للفوز بها للمرة السادسة، وذلك بعد تحقيقه للقب دوري الأبطال مع الفريق "الملكي".

ونجح غريزمان في تحقيق لقب بطولتي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مع أتلتيكو مدريد بجانب حصد لقب مونديال كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، الذي تألق في صفوفه أيضاً المهاجم الشاب مبابي الذي يسيطر على بطولات الفرنسية مع فريقه باريس سان جيرمان.

ويسعى نادي ريال مدريد، الذي فاز بجائزة أفضل نادي في العالم أعوام 2014 و2016 و2017، إلى حصد هذه الجائزة مجدداً بعد ترشيحه مع كل من أتلتيكو مدريد وليفربول الإنجليزي.

وعلى جانب آخر، يأمل أيضاً المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي توج بجائزة أفضل مدير فني في العام الماضي بعد تحقيقه بطولة دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي مع "الميرينغي"، أن يحصد هذه الجائزة الذي ينافسه فيها كل من الأرجنتيني دييغو بابلو سيميوني (أتلتيكو مدريد) والفرنسي ديدييه ديشامب (منتخب فرنسا) والألماني يورغن كلوب (ليفربول) والإيطالي ماكسيميليانو أليغري (يوفنتوس).

ويتنافس على جائزة أفضل وكيل أعمال لعام 2018 كل من البرتغالي خورخي مينديش والإيطالي ستيفانو كاستانيا والبريطاني جوناثان بارنيت