البريطاني هاملتون يتوّج بلقبه الرابع على حلبة مرسى ياس

المصدر: جوني جبور ـ أبوظبي

عانق بطل العالم لخمس مرات وسائق فريق «مرسيدس إيه إم جيه» البريطاني لويس هاملتون، لقبه الرابع تاريخياً في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الختامية من موسم سباقات «الفورمولا1» للسيارات، عقب نجاحه يوم أمس، في قطع مسافة السباق الذي جرى على حلبة مرسى ياس، وامتد على مدار 55 لفة، في المركز الأول، محققاً إجمالي زمن بلغ ساعة، و39 دقيقة و40 ثانية، و382 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 2.5 ثانية، عن سائق فريق فيراري الألماني سيبستيان فيتيل، فيما حل ثالثاً سائق فريق ريد بُل الهولندي ماكس فيرشتابن بفارق 12.7 ثانية عن المتصدر هاملتون.

وبات هاملتون السائق الوحيد الذي ينجح في الفوز على حلبة مرسى ياس لأربع مرات منذ استضافة الحلبة النسخة الأولى عام 2009، إذ توّج من قبل بلقب سباق جائزة أبوظبي أعوام 2011 و2014 و2016.

وعقب انتهاء السباق، قام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، يصحبه رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري، ورئيس الهيئة العامة للرياضة اللواء محمد خلفان الرميثي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة ورئيس اتحاد الإمارات للسيارات والدرّاجات النارية محمد بن سليم، بتتويج الفائزين بالمراكز الثالثة الأولى، وتتويج مرسيدس بلقب المصنع الفائز في الحلبة.

للإطلاع على الترتيب النهائي لسباق حلبة مرسى ياس وسجل الفائزين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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ثانية، الفارق بين هاملتون وصاحب المركز الثاني سيبستيان فيتيل.

فالتيري بوتاس السائق الأسرع في 2018

توّج سائق فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، بجائزة السائق الأسرع في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا1» للموسم الجاري 2018، وذلك بعد أن تمكن من اعتلاء صدارة أكثر السائقين تسجيلاً لأسرع زمن لفة في سباقات هذا الموسم، والتي حققها في سبعة سباقات، بداية من سباق البحرين في الجولة الثانية مارس الماضي، واتبعه في سباق جائزة أذربيجان نهاية شهر أبريل، ومن ثم سباق جائزة فرنسا في شهر يونيو، وجائزة بلجيكا في شهر أغسطس، وجائزة روسيا أواخر شهر سبتمبر، وآخرها في سباقي جائزتي المكسيك والبرازيل الشهر الماضي.

وتسلم بوتاس جائزته من قبل الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل» العالمية الراعية لهذه المسابقة، كين آلان، وعلق السائق الفنلندي على الجائزة، وقال في تصريحات صحافية: «إنها خير تعويض لموسم مخيّب للآمال لم أحقق خلاله أي انتصار»، مشيراً إلا أن الجائزة تشجعه على بزل مزيدٍ من الجهد في الموسم المقبل.

هاملتون وفيتيل يودّعان ألونسو بطريقة استعراضية

حرص صاحبا المركزين الأول والثاني لسباق أمس، البريطاني لويس هاملتون، والألماني سيبستيان فيتيل، على قيادة سيارتيهما والاحتفاء بأسلوب استعراضي بوداع سائق فريق ماكلارين وبطل العالم لمرتين الإسباني فرناندو ألونسو، وذلك بعد أن طلبا منه أن يقود سيارته في المنتصف وأخذاها برفقتهما حتى خط البداية والنهاية وأمام المنصة الرئيسة، في إشارة إلى مدى الاحترام الذي يبديه هاملتون بطل العالم لخمس مرات، وفيتيل بطل العالم لأربع مرات، لألونسو الذي حقق لقبيه العالميين عامي 2005 و2006 على حساب أسطورة سباقات الفورمولا1 الألماني مايكل شوماخر.

أبوظبي تحتفظ بخاتمة سباقات الموسم في 2019

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» عن الروزنامة الرسمية لبطولة العالم لسباقات «الفورمولا1» للموسم المقبل 2019، التي تتضمن 21 سباقاً، يستهل الأول منها في 17 مارس عبر سباق جائزة أستراليا، قبل أن تواصل الجولات مشوارها حتى مسك الختام الذي تعود فيه البطولة مجدداً إلى أبوظبي، مع سباق جائزة الاتحاد للطيران على حلبة مرسى ياس، والذي سيُقام في الأول من ديسمبر 2019.