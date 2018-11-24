سفير الدولة في أوزبكستان يحتفي بذهبية الحمادي في «شطرنج آسيا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفى سفير الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان، محمد حارب المحيربي، بالإنجاز الذي حققه لاعب منتخب الشطرنج ونادي الشارقة، راشد حسين الحمادي (ست سنوات)، والحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة آسيا الغربية للشطرنج الخاطف، التي أقيمت في طشقند من يوم 16 واختتمت أمس، بمشاركة 20 لاعباً من 11 دولة.

وأقام المحيربي، حفلاً حضره وفد نادي الشارقة للشطرنج والثقافة، تقديراً للإنجاز الذي تحقق في البطولة القارية. وكان الحمادي قد تمكن من جمع ثماني نقاط في الجولات التي خاضها في البطولة، ليحقق الميدالية الثانية له في البطولة بعدما سبق وحقق برونزية الشطرنج السريع.

وشارك نادي الشارقة بأربعة لاعبين، هم: سلطان الزرعوني وراشد مسعود وعبدالرحمن الحمادي وجميعهم بفئة تحت ثماني سنوات، وراشد الحمادي بفئة تحت ست سنوات. وقال نائب رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة المهندس طلال الزعابي، في تصريحات صحافية إن مشاركة النادي في البطولة الآسيوية تأتي ضمن خطة الجهاز الفني بالنادي لإعداد لاعبي الفئات السنية الصغيرة وتهيأتهم للمنافسات والاستحقاقات الدولية وإكسابهم الخبرة المطلوبة.