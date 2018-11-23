3 محترفين من دبا يهدّدون صدارة الشارقة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يعوّل فريق دبا الفجيرة على محترفيه (الأردني ياسين البخيت، والمغربيان إدريس فتوحي ويحيى جبران)، لتعطيل تقدم الشارقة وتحقيق الفوز الثاني في البطولة، عندما يلتقيان في الساعة 4:40 مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وفي الوقت الذي يبحث فيه دبا الفجيرة الاقتراب من المنطقة الدافئة، فإن الشارقة يتطلع إلى الفوز للحفاظ على الصدارة، ولايفكر في غير ذلك في مباراة يدرك أنها في غاية الصعوبة، بسبب تعثره السابق عندما تعادل أمام فريقي عجمان واتحاد كلباء، اللذين يتشابهان مع دبا الفجيرة بالإمكانات الفنية.

ويقود «الملك» في مباراة اليوم نجم المنتخب الوطني سيف راشد، المنتشي بأداء مميز مع «الأبيض» في مباراتي بوليفيا واليمن استعداداً لكأس أمم آسيا. ويبلغ رصيد الشارقة 21 نقطة في المركز الأول، بينما يملك دبا الفجيرة أربع نقاط في المركز الأخير، ويرفع الفريقان شعار «لا للخسارة»، خصوصاً «الملك» الذي يخشى أي تعثر جديد قد يمنح العين والجزيرة فرصة الانقضاض على الصدارة.

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