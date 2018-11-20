«دبي البحري» يطّلع على الجولات البحرية في الولايات المتحدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجّل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حضوراً متميزاً في المنافسات العالمية للرياضات البحرية التي جرت في الولايات المتحدة الأميركية، أخيراً، ومن بينها بطولة العالم للزوارق السريعة في كي ويست، وبطولة كأس العالم لألواح التزلج المائية الميكانيكية، واللتان أقيمتا بداية الشهر الجاري.

وتابع عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي، محمد عبدالله حارب، فعاليات البطولات العالمية على مدار أسبوع كامل، متنقلاً بين المدن الأميركية، وذلك بتكليف من مجلس الإدارة، وتلبية للدعوة التي تلقاها مجلس الإدارة للاطلاع على مراحل تلك البطولات والتعرف إلى اللوائح والشروط.

وقال محمد عبدالله حارب، في تصريحات صحافية، إنه وقف خلال المشاركة والحضور في الولايات المتحدة على التجارب المختلفة في كل البطولات، واطلع على حجم العمل والجهود المتعلقة بالتسويق والترويج لمختلف السباقات، وكذلك اللوائح والشروط التي تحكم المشاركة في مثل هذه البطولات، والتصنيف العالمي لها، مؤكداً أن النادي سيدرس الكثير من الأمور التي قد تسفر عن تنظيم أو استضافة أحداث رياضية بحرية جديدة تضاف إلى الرصيد الضخم الذي يتمتع به نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.