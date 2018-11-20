أحمد سالم متشوّق للعب أمام الأهلي المصري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف لاعب وسط الوصل، أحمد سالم، عن جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري، بعد غدٍ، على استاد زعبيل، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، معرباً عن سعادته باللقاء العربي أمام جماهير الناديين، وتقديم مباراة كبيرة تليق بالفريقين.

وقال أحمد سالم لـ«الإمارات اليوم»: «متشوقون للعب أمام الأهلي وجمهوره في زعبيل، وكلنا أمل بحضور جماهيري كبير يضفي على المباراة الإثارة»، خصوصاً أن مباراة الذهاب في مصر انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وأضاف أن «التركيز على لاعب بعينه في الأهلي المصري سيكون خطأً كبيراً، لاسيما أن الفريق المصري لديه 11 نجماً جميعهم على قدر واحد من الكفاءة»، في إشارة إلى خطورة نجم الأهلي وليد سليمان الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي «الشياطين الحمر» في الآونة الأخيرة.

وتابع «إذا لعبنا بتكاتف وبروح قتالية عالية، سنوقف الطوفان الأحمر ونتأهل إلى الدور ربع النهائي، لدينا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب وعلينا استثمارها بالشكل المطلوب، وتحقيق آمال جمهور الوصل، وجمهور الدولة، على اعتبار أن (الإمبراطور) هو ممثل الكرة الإماراتية»، وختم: «نظرياً نحن الأقرب للتأهل».