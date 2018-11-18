الكشف عن سفراء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، التي تنطلق تحت شعار «أبطال خلف الأبطال»، عن قائمة سفراء الدورة الثانية من الجائزة، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الأمناء مع سفراء الجائزة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وحضر اللقاء عن مجلس الأمناء، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، عيسى هلال الحزامي، وأمين عام الجائزة، ندى عسكر النقبي.

وتضم القائمة الناشطة في المجال الرياضي، صالحة البسطي، إلى جانب لاعب كرة القدم السابق، محسن مصبح، والشيخة شيخة بنت فيصل القاسمي، لاعبة «الكروس فيت»، ومديرة تطوير اللياقة البدنية في نادي زعبيل للسيدات، عبير الخاجة، والبطل الإماراتي الأولمبي، محمد القايد.

ومن الإعلاميين، تضم القائمة أيضاً منذر المزكّي، أحد الوجوه الإماراتية المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، والمذيع في مؤسسة دبي للإعلام، محمد المناعي، والشاعرة والإعلامية صفية الشحي.

وتم توزيع السفراء على فئات الجائزة الأربع، وذلك على النحو التالي: محسن مصبح فئة الأسرة الرياضية، والشيخة شيخة بنت فيصل القاسمي وعبير الخاجة وصالحة البسطي فئة أسرة البطل، ومحمد القايد الحمادي، فئة أسرة بطل/‏‏ بطلة ذو إعاقة، ومنذر المزكي ومحمد المناعي وصفية الشحي فئة المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية والصحية.