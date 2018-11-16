المصدر: الامارات اليوم

بني ياس

قال المنسق الإعلامي لشركة كرة القدم بنادي بني ياس، حسن المرزوقي، إن المدرب الكرواتي جوريتش قرر لعب مباراة شباب الأهلي بعد غد، في الجولة السادسة لكأس الخليج العربي، بلاعبي الصف الثاني.

تعاقد

تعثرت جهود اتحاد لعبة جماعية في التعاقد مع مدرب عالمي لقيادة المنتخب الأول، استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، في ظل مطالبة المدرب براتب شهري يتخطى الـ20 ألف دولار، وهو ضعف القيمة الموافق عليها من الهيئة العامة للرياضة.

بطاقات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن بدء توفير البطاقات الخاصة بالإعلاميين، لتغطية منافسات كأس آسيا 2019، وذلك من خلال إرسال رسائل إلكترونية إلى الإعلاميين، بالتأكيد على موافقة الاتحاد على إصدار بطاقات لتغطية البطولة.

صلاحيات

ذكر نادي الشارقة، على صفحته عبر «تويتر»، أن الإدارة العليا في النادي ورئيس شركة كرة القدم، محسن مصبح، عقدوا اجتماعاً مع اللجنة الفنية، وتقرر منحها والمدرب عبدالعزيز العنبري الصلاحيات كافة لتحديد احتياجات الفريق للمرحلة المقبلة.

لاعب

قطع أحد أندية دوري الخليج العربي شوطاً كبيراً في مفاوضاته مع أحد لاعبيه الأجانب لتمديد عقده مع الفريق لمدة سنتين إضافيتين، علماً بأن عقد اللاعب مستمر مع النادي، وذلك في أعقاب بروزه بمستوى فني متطور مع الفريق.

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