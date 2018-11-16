حتا يواجه العروبة ودبا الحصن ضيف «درجة أولى» على الذيد

المصدر: محمد فاضل - دبي

تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى، بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي عند 17:40 العروبة مع حتا، ومسافي مع التعاون، وفي الساعة 19:15 يتواجه الذيد مع دبا الحصن، على أن تستكمل الجولة غداً بمباراتين تجمعان الحمرية مع مصفوت في 17:40، وخورفكان مع العربي في 19:15.

وتتنافس في النسخة الجديدة 10 أندية على البطاقتين المؤهلتين للعب في دوري الخليج العربي للموسم 2019-2020، واستناداً لما أسفرت عنه نتائج الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة وبعد تأهل ناديي حتا ودبا الحصن إلى دور الـ16 فإنهما يعتبران الأوفر حظاً للتنافس على بطاقات الصعود، تليهما أندية الحمرية وخورفكان والعروبة كفرق منافسة قوية، بعد ان قدمت أداء قوياً في الجولتين الأخيرتين لتمهيدي الكأس.

من جهته، وصف مدرب حتا الصربي نيناد المباراة مع العروبة بالاختبار القوي والمهم لـ«الإعصار»، مؤكداً أن الفريق وصل إلى الجاهزية الفنية والبدنية الكاملة ويتطلع إلى أن يستنفر اللاعبون قدراتهم لتظهر في أول مواجهة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تابعت العروبة في مباريات سابقة رسمية وودية وهو فريق قوي جداً، ولن نفكر بالمباراة التي فزنا عليه 4-1 في تمهيدي الكأس لأنها أصبحت من الماضي، وقد نبهت اللاعبين إلى اللعب بتركيز عالٍ طوال المباراة لكسب النقاط».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان عبدالعزيز النعيمي جاهزية فريقه لمباراة العربي، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا توجد مباراة سهلة، بل جميعها صعبة، ونتطلع للفوز الأول ولا مجال للتفريط في أي نقطة، واصفاً المهمة بالصعبة، لكنها ممكنة».

ثلاث مباريات في

الجولة الأولى

لدوري الدرجة

الأولى لكرة

القدم اليوم.