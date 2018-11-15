المنتخب يكسب البحرين.. ويودّع «السلة العربية»

المصدر: جوني جبور - دبي

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة مشواره في البطولة العربية للرجال بفوزٍ معنوي حققه أول من أمس على نظيره البحريني «83-80»، وذلك في المباراة التي جمعتهما على مجمع صالات استاد القاهرة في ختام الدور التمهيدي من البطولة الممتدة حتى يوم غدٍ، خصوصاً أن الأبيض كان قد ودّع المنافسات مبكراً باحتلاله المركز الخامس غير المؤهل إلى مربع ذهب البطولة، عقب تلقيه ثلاث هزائم متتالية استهلّها أمام الجزائر «69-84»، وأتبعت بالخسارة أمام مصر والسعودية بواقع «69-82» و«65-79» على التوالي.

وحرص رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، اللواء إسماعيل القرقاوي، فور انتهاء لقاء المنتخب أمام البحرين على لقاء لاعبي الأبيض والإشادة بأدائهم. وقال القرقاوي، في تصريحات صحافية، إن «المنتخب الوطني نجح في ترك بصمة إيجابية في (عربية القاهرة) رغم وداع البطولة بشكل مبكر، وذلك لأسباب خارجة عن إرادة اللاعبين، سواء لقصر مراحل الإعداد من جهة، وصعوبة تفريغ اللاعبين من جهة أخرى، وانتهاءً بعدم القدرة على تدعيم الأبيض بلاعب محترف من المقيمين في الدولة».

وأوضح القرقاوي أن «اتحاد السلة كان من أولى اتحادات الألعاب الجماعية، على مستوى الدولة، التي سعت جاهدة لتدعيم صفوف منتخباتها بلاعب محترف من المقيمين في الدولة، وسد نقطة الضعف التي لطالما عانتها السلة الإماراتية، أخيراً، على صعيد عامل الطول ولاعب الارتكاز، إلا أن المحاولات مع كل الجهات الرسمية لم تكلل حتى الآن بالنجاح، ولن نتمكن من تجنيس لاعب أجنبي يتيح لنا فرصة التكافؤ مع المنتخبات الأخرى الشقيقة التي سبقتنا في التجنيس والاستفادة من اللاعبين المقيمين على أراضيها».

وأثنى القرقاوي على جهود الجهاز الفني للمنتخب بقيادة التونسي الدكتور منير بن الحبيب، وقال القرقاوي، إن «الجهاز الفني ترك بصمة واضحة رغم الصعوبات التي واجهها، سواء في قصر مراحل الإعداد التي اقتصرت على ثمانية أيام، أو الصعوبات في تفريغ لاعبي المنتخب، ومنها تأخر سفر أربعة من العناصر المؤثرة إلى البطولة. ونتطلع خلال الفترة المقبلة الى بذل مزيد من الجهد بهدف ترجمة عودة الثقة بالنفس واستعادة طريق حصد النتائج الجيدة، خصوصاً أن المنتخب مقبل على مشاركة من العيار الثقيل، في فبراير المقبل، بالوجود في بطولة دبي الدولية التي تحتفل بنسختها الـ30».

الأبيض إلى عمّان في تجربة ودية

غادر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مساء أمس، القاهرة متجهاً إلى العاصمة الأردنية عمان، لخوض مباراة ودية تجمع الأبيض اليوم مع النشامى في إطار استعدادات الأخير لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، في تجربة يسعى من خلالها الأبيض للاستفادة من خبرات الاحتكاك في ظل مواجهة تجمعه بأحد أفضل منتخبات آسيا.