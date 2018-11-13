محمية المرموم تستضيف أطول سباق قدرة صحراوي في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت نخبة من العدائين العالميين من نحو 36 دولة المشاركة في سباق «مِراس ألترا ماراثون المرموم 2018»، الذي يقام في منطقة محمية المرموم الصحراوية الخلابة في دبي، ليدخلوا سجلات الأرقام القياسية بوصفه أطول سباق قدرة صحراوي في العالم، والذي يقام لمدة خمسة أيام من 11 إلى 15 ديسمبر المقبل.

ويقام الماراثون تحت مظلة مجلس دبي الرياضي بدعم من بلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، حيث يختبر حدود القدرة البدنية والتحمل الذهني للمشاركين خلال عبور 270 كيلومتراً داخل الصحراء مروراً بالمناظر الطبيعية الصحراوية المذهلة.

وتعد «محمية المرموم» أول محمية صحراوية من نوعها في الدولة، كونها غير مسورة ومفتوحة للجمهور، وأكبر وجهة سياحية طبيعية بمساحة تبلغ 10٪ من إجمالي مساحة الإمارة.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «سيكون (مِراس ألترا ماراثون 2018) حدثاً فريداً من نوعه، يختبر حدود الإمكانات البشرية في منافسات القدرة، ونتطلع قدماً لرؤية نخبة من أبطال عدائي الألترا ماراثون العالميين يخوضون هذا التحدي».

وأضاف: «بجانب رياضيين من 36 دولة سنشهد مشاركة عدد من عدائي الألترا ماراثون المقيمين في الدولة».