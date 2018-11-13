منتخب يد الناشئين يشارك في دورة البحر المتوسط

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف نائب رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، محمد شريف، عن ظهورٍ أول لكرة اليد الإماراتية في دورات البحر الأبيض المتوسط، بعد أن وافق اتحاد اللعبة المحلي على دعوة نظيره المصري، المتعلقة بمشاركة منتخب ناشئي الدولة في الدورة التي تستضيفها مصر في فبراير من العام المقبل.

وقال شريف لـ«الإمارات اليوم»: «إن من حق الدولة المضيفة، وفقاً لنظام دورات البحر المتوسط، توجيه دعوات لمنتخبات حتى لو كانت من خارج المنطقة الجغرافية لدول البحر المتوسط، ما شجع الاتحاد المصري، لكونه البلد المضيف، إلى توجيه دعوات لكل من منتخبي ناشئي الإمارات والسعودية للمشاركة في الدورة، في ظاهرة هي الأولى من نوعها لتواجد منتخبات من قارة آسيا تشارك في دورات البحر المتوسط».

وأضاف «أشكر الاتحاد المصري، والمهندس هشام نصر الذي كان حريصاً على تواجد الأشقاء العرب في هذه الدورة المخصصة للناشئين، خصوصاً أنها تصب في استراتيجية الاتحاد المحلي في مواصلة العمل على جيل منتخب الناشئين الذي سبق له المشاركة، سبتمبر الماضي، في البطولة الآسيوية في مشاركة تاريخية أولى لمنتخبات الدولة قارياً على صعيد هذه الفئة العمرية».

وأضاف: «المشاركة في دورة المتوسط لها مردود إيجابي على صعيد توفير تجربة احتكاك على أعلى مستوى بنخبة منتخبات منطقة البحر المتوسط التي من ضمنها منتخبات تعد الأقوى على العالم بحجم إسبانيا وفرنسا ومصر، وغيرها».

وتابع: «دشن منتخب الناشئين، أول من أمس، مراحل إعداده لدورة مصر، وذلك بتوفير تجارب احتكاك تجمع الأبيض الصغير بفرق مراحل الشباب لكل من أندية شباب الأهلي، والوصل، والنصر، والشارقة، بحيث يخوض المنتخب في الأسبوع الجاري مباراتين، وتتبع بمثلهما في الأسبوع المقبل».