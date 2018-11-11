العبدولي: إدارة الوصل لم تطلب مني استبعاد جاسم في المباريات

المصدر: أحمد طارق - دبي

نفى مدرب الوصل، حسن العبدولي، طلب إدارة «الإمبراطور» منه عدم مشاركة اللاعب عبدالله جاسم في المباريات، بسبب حدوث مشكلة بين اللاعب والإدارة حول تجديد عقده، مشيراً إلى أن استبعاد جاسم من بعض المباريات كان وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني.

وقال العبدولي في مؤتمر صحافي، أمس، إنه لا يقبل أن يتدخل أحد في موقفه، موضحاً: «لدي 36 لاعباً في قائمة الفريق، وجميعهم ينتظرون المشاركة في المباريات، وعبدالله جاسم ضمن هذه الأسماء، كما يوجد نجوم وأسماء كبيرة انضمت إلى الوصل، مثل خميس إسماعيل من شباب الأهلي ويوسف أحمد من العين، وجميع اللاعبين يعملون من دون تذمر، أو شكوى من عدم المشاركة أساسيين».

وأضاف: «عبدالله جاسم من اللاعبين المميزين، وقد جلست معه وأكدت له أنه لا يوجد أحد من إدارة النادي طلب مني عدم مشاركته في المباريات، إذ إنني كمدرب لا أقبل تدخل أحد في عملي، ولا يوجد مدرب في الأساس يقبل أن يتم اختيار التشكيلة التي يخوض بها المباريات».

وتابع: «جاسم أعامله مثل ابني، لأنه كان في فريق تحت 14 عاماً، وأعلم إمكاناته جيداً، وبالنسبة لعدم مشاركته في بعض المباريات، فلقد شارك عبدالرحمن علي أمام الاتحاد السعودي في كأس زايد للأندية الأبطال، وقدم مباراة كبيرة، لذلك كان من الطبيعي أن أشركه في مباراة النصر في الدوري، التي أحرز فيها هدفاً، بينما في مباراة الأهلي المصري وفقاً لاحتياجات المباراة أشركت وحيد إسماعيل، بينما تم الاستعانة بعبدالله جاسم في مباراة الفجيرة، قبل عودة وحيد مجدداً أمام الجزيرة في الدوري، لذلك هذه الأمور حسابات فنية للجهاز الفني، ولا تخضع لأي أمور أخرى».

وأشار مدرب الوصل إلى أن رؤيته في التعامل مع المباريات تعتمد في المقام الأول على جانبين، هما الفريق المنافس، وإمكانات «الإمبراطور»، وقال: «عندما أختار التشكيلة لا أركز فقط على ثبات الأسماء التي تشارك في المباريات، بقدر تركيزي على دراسة المنافس، والاهتمام بأن أختار التشكيلة المناسبة لكل مباراة، ولا شك أن ما أثير حول اللاعب عبدالله جاسم أثر سلباً عليه، ونحن نؤكد أنه لا يوجد أي تدخلات من إدارة النادي في عمل الجهاز الفني، خصوصاً أنني تحدثت بكل شفافية مع المدرب السابق للفريق، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، وأكد لي أن إدارة النادي لم تطلب منه على الإطلاق مشاركة بعض اللاعبين على حساب آخرين، أو أنها كانت تفرض عليه أسماء بعينها».