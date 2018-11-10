الشحات منزعج من التساؤلات حول تراجع مستواه

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعرب لاعب العين، المصري حسين الشحات، عن انزعاجه من تكرار الأسئلة المتعلقة بتراجع مستواه الفني في الموسم الحالي، وتعرضه لانتقادات من مشجعي العين.

وقال الشحات، لـ«الإمارات اليوم»: «كثيرون يقيمون مستواه بتسجيل الأهداف، بدلاً من تقييمه على أساس فني، لاسيما أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش يطلب منه تنفيذ واجبات فنية محددة، ويحرص دوماً على تنفيذها».

يذكر أن تقارير صحافية مصرية تحدثت عن إمكانية خروج الشحات من قلعة «الزعيم»، خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، للانتقال إلى النادي الأهلي المصري، الذي رصد مبلغ 2.5 مليون دولار للتعاقد معه، مؤكداً أنه لا توجد أي مفاوضات للانتقال لصفوف الأهلي المصري، مشيراً إلى أن كل تركيزه في الوقت الحالي منصب فقط على استعادة مستواه الذي ظهر به في الموسم الماضي، وذلك لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات في كل الجبهات.