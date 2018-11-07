«قصَّة شَعر» جديدة للنيجيري ستانلي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ظهر لاعب لاعب فريق عجمان، النيجيري ستانلي أوهاويتشي، بقصة شعر جديدة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام دبا الفجيرة، أول من أمس، وكانت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم عاقبت اللاعب بتغريمه 1000 درهم وانذاره بسبب تسريحة شعره العقوبة خلال ظهورة في مواجهة عجمان والعين بالجولة السابعة، علماً بأن العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة.

من جانبه قال اللاعب لـ «الإمارات اليوم»: «احترم قرارات لجنة الانضباط، وملتزم بها حتى لو غير مقتنع بها لأنني لا ارغب في توقيع عقوبات أخرى علي، حتى وأن كنت أفضل الظهور بقصة الشعر القديمة التي ظهرت عليها من قبل في كل من الدوري المصري والسعودي».

وعاقبت لجنة الانضباط بعض اللاعبين في الفترة الماضية بسبب قصات شعرهم.