نيغريدو يفكر في تجربة جديدة مع الكرة الشاطئية بعد الاعتزال

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قال مهاجم النصر، الإسباني ألفارو نيغريدو، إنه لا يستبعد أن يمارس كرة القدم الشاطئية عقب اعتزاله كرة القدم. وشوهد نيغريدو رفقة أفراد عائلته وهم يتابعون منتخب إسبانيا الذي خسر مباراة الافتتاح أمام البرازيل 5/‏‏‏‏2 ضمن المجموعة الأولى في افتتاح كأس القارات لكرة القدم الشاطئية أمس، والتي تقام على رمال شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم في دبي، وتستمر حتى السبت المقبل.

وقال اللاعب الإسباني لـ«الإمارات اليوم»: هذه هي المرة الأولى التي أشاهد فيها مباراة كرة قدم شاطئية من داخل أرضية الملعب. شاهدت العديد منها عبر التلفزيون فقط، وقد حضرت كي أدعم إسبانيا في مباراة صعبة مع البرازيل.

وأضاف: بعدما شاهدت أول مباراة تأكدت أنها لعبة بالغة الصعوبة تحتاج إلى مجهود فني وبدني، ولذكاء كبير، ولا أخفي أنني استمتعت بما شاهدته من فنون، وسيبقى الباب مفتوحاً أمامي لممارستها في المستقبل، وتحديداً بعد الاعتزال.

وقال نيغريدو إن دبي هي أفضل مكان لتنظيم مثل هذه البطولة، خصوصاً أنها تملك شواطئ جميلة. وأوضح: شخصياً قضيت اليوم كاملاً برفقة أسرتي، واستمتعنا بالبحر قبل مشاهدة مباراة إسبانيا. وأشار إلى أنه يستغل تحسن الطقس للاستمتاع بالاجواء الجميلة في مختلف الأماكن بدبي.

في شأن آخر يلتقي المنتخب اليوم الساعة 5:30 مساء مع نظيره الإسباني في ثاني لقاءات المنتخبين. ويدخل الأبيض اللقاء بعد أن وضع نفسه في مأزق صعب بخسارته من المنتخب المصري في الافتتاح 1/‏‏‏‏3، ما أصبح يفرض عليه الفوز أمام إسبانيا، وغداً ضد البرازيل.

وكان المنتخب المصري قد افتتح التسجيل بهدف مبكر مع الثانية الأولى عن طريق أحمد الشحات من تسديدة قوية، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

لكن المنتخب تمكن من معادلة النتيجة مطلع الشوط الثاني بواسطة علي محمد، بيد أن مصر نجحت مجدداً في التقدم عبر تسديدة لعبها هيثم عاطف سكنت على يمين الحارس، وازدادت المباراة صعوبة على الأبيض بعد أن أضاف الفراعنة الهدف الثالث عن طريق محمد عبدالنبي.