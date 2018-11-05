تعرف على قائمة المنتخب الوطني الجديدة بدون عموري

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرو زاكيروني اليوم الإثنين ،القائمة الجديدة للمنتخب التي ضمت 28 لاعبا استعدادا لبدء معسكر داخلي في دبي اعتبار من يوم غد حتى 20 الجاري

في إطار برنامج إعداد المنتخب لكأس اسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل، ويعد لاعب الهلال السعودي عمر عبد الرحمن أبرز الغائبين عن القائمة الجديدة بسبب تعرضه للإصابة وخضوعه أخيرا لعملية جراحية في الرباط الصليبي، وشهدت القائمة أيضا غياب كلا من مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل ولاعب العين محمد عمر الرحمن.

وسيتدرب المنتخب عند الساعة السادسة مساء يوم غد على ملعب ند الشبا في دبي

وضمت القائمة اللاعبين:

خالد عيسى، إسماعيل أحمد، بندر الإحبابي ، عامر عبدالرحمن ، أحمد برمان ، ريان يسلم ( العين ) فارس جمعة ، علي مبخوت ، خلفان مبارك ، أحمد ربيع ، زايد العامري ( الجزيرة ) إسماعيل مطر ، محمد حسن الشامسي ، أحمد راشد ( الوحدة ) وليد عباس ، ماجد حسن ، إسماعيل الحمادي ( شباب الأهلي دبي ) محمود خميس ، خليفة مبارك غانم ، طارق أحمد ، أحمد الياسي ، محمد العكبري ( النصر ) خميس إسماعيل ، علي سالمين ( الوصل ) الحسن صالح ، ماجد سرور ( الشارقة ) فهد الظنحاني ( بني ياس ) سعيد جاسم ( الظفرة ).