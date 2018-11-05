مهاجم عجمان: السنغالي ماني أفضل من المصري محمد صلاح

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

قال لاعب عجمان، السنغالي ثيام، إن مواطنه ومهاجم ليفربول الإنجليزي، سادو ماني، هو الأفضل لدى مقارنته مع زميله في الفريق نفسه المصري محمد صلاح، واصفاً ماني بأنه الأكثر قوةً وسرعةً وثباتاً على مستواه، وهذه مميزات تجعله أفضل من اللاعب المصري، على حد تعبيره.

وتطرّق ثيام في حوار أجرته معه «الإمارات اليوم» إلى ما يتردد حول الخلافات الدائرة على الساحة بين ماني وصلاح، وقال: «إنها شائعات.. ليست موجودة إلا في وسائل الإعلام فقط»، مشدداً على أن التعاون الإيجابي بين اللاعبين هو أحد أسباب توهج ليفربول على مستوى الدوري الإنجليزي وأوروبا.

وعزا ثيام قلة أهدافه مع البرتقالي هذا الموسم، إلى منهجية اللعب التي يعتمد عليها في المباريات، والتي تميل إلى الطابع الدفاعي، مع الاعتماد على الكرات الطولية، مشدداً على أن عجمان لو غيّر استراتيجية لعبه للهجوم سيكون أخطر وأفضل، لأنه يملك عناصر فعالة ومؤثرة.

وتحدّث المهاجم السنغالي في العديد من الاتجاهات التي تخص الدوري الاماراتي ومنتخب بلاده، وغيرها من الموضوعات، عبر الحوار التالي:

- بدأت بصورة جيدة مع عجمان أمام النصر، ثم تجمّدت أهدافك بعد ذلك، فما السبب في ذلك؟

كما تعرفون فقد التحقت بتشكيلة عجمان هذا الموسم، وبعد فترة من بدء الفريق تحضيراته، ومن الطبيعي أن احتاج لبعض الوقت للتأقلم مع اللاعبين كي أستطيع أن أقدم المستويات وأسجل الأهداف التي تتطلعون إليها.

- مرّت ثماني جولات على الدوري، وأربع جولات على كأس الخليج، لذا فإن عذر الانسجام ليس كافياً لتبرير موقفك، فما تعليقك؟

بالتأكيد هناك أسباب أخرى، من بينها على سبيل المثال أن عجمان يميل للعب الكرات الطويلة بصورة أكبر عكس الأفضل وهو أن تُسلم الكرة في الأقدام، إضافة إلى أن البرتقالي من الفرق التي يميل أداؤها للجانب الدفاعي على حساب الشق الهجومي، رغم أنني مقتنع بأن النادي يملك عناصر تجعله يلعب كرة هجومية بشكل أفضل عما هي عليه الآن، وبالتأكيد كل هذه الأسباب لعبت دوراً في قلة أهدافي مع عجمان.

- هل تحدثت مع الجهاز الفني في مثل هذه الجزئيات؟

هناك أحاديث كثيرة تدور بيني وبين الجهاز الفني وكل اللاعبين بشكل دائم، وكان الأهم بالنسبة لي أنهم يثقون بقدراتي وإمكاناتي، ودائماً أحصل على الدعم الكامل، وهذا ما يجعلني على ثقة من أن أهدافي ستظهر في القريب.

- ألم تفكر يوماً بالرحيل عن عجمان لهذه الأسباب التي تحدثت عنها؟

إطلاقاً، لأنني مرتبط بعقد مع النادي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وأنا أحترم تعاقداتي وأحب نادي عجمان كثيراً، وأتمنى أن أساعده بصورة أكبر، لأن الأجواء الموجودة داخل النادي تجعل كل لاعب حريص على تقديم أفضل ما لديه لردّ الدين للإدارة والجهاز الفني والجماهير التي تُحسن معاملاتها للاعبين عموماً وليس لي فقط.

- هل تتابع الدوري الإماراتي بشكل جيد؟

بالتأكيد، أتابع المباريات التي لا نكون مرتبطين فيها بتدريبات أو مباريات.

- من الفريق الذي ترشّحه ليكون بطل الدوري هذا الموسم؟

هناك أكثر من فريق، مثل العين والشارقة، وإن كنت أرى أن الجزيرة هو الأقرب لنيل اللقب، لأنه فريق متكامل، ولديه لاعب أقل ما يوصف به أنه عبقري.

- ومن هذا اللاعب؟

خلفان مبارك، هو لاعب يملك رؤية جيدة داخل الملعب ويُحسن دور صناعة اللعب، وأي فريق يملك لاعباً بإمكانات خلفان مبارك يبقى هو في صدارة المرشحين للقب.

- وهل تتوقع أن يواصل الشارقة صدارته قمّة الدوري حتى النهاية؟

الشارقة من الفرق التي تلعب كرة جيدة، ولديها مدرب يقوم بعمل كبير مع الفريق، وهو الآن متصدر لقمة الدوري، لهذا يبقى مرشحاً قوياً للقب.

- أكثر اللاعبين الأجانب الذين شدّوا أنظار ثيام في الدوري حتى الآن؟

لاعب الشارقة، البرازيلي إيغور كورونادو، هو الأبرز حتى الآن في الدوري.

- لعبت من قبل ضد العين بدوري أبطال آسيا ولعبت أمامه هذا الموسم، فهل ترى أن العين قد تأثر برحيل لاعب خط وسطه عموري؟

العين فريق منسجم ويلعب بصورة جماعية دون الاعتماد على الأفراد، وأن عموري من اللاعبين المهمّين، لكن احترافه أمر عادي فلم يسبق أن شاهدنا نادياً قد أغلق أبوابه لرحيل أحد لاعبيه، من وجهة نظري أن العين سيبقى هو الاسم الكبير في الكرة الإماراتية والآسيوية، ولن يتأثر في أي بطولة برحيل عمر عبدالرحمن.

- أثير جدل كبير في وقت سابق بين لاعبي ليفربول المصري محمد صلاح، ومواطنك سادو ماني، ما تعليقك على هذا الجدل؟

لا أعتقد إطلاقاً أن هناك خلافاً بين صلاح وماني، بالعكس التعاون الذي حدث بينهما كان أحد أسباب بروز نادي ليفربول، سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، فهما نموذجان للاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا، وشائعات الخلافات ليست موجودة إلا في وسائل الإعلام فقط.

- برأيك من الأفضل صلاح أم ماني؟

ماني هو الأفضل من صلاح دون مجاملة، فهو الأكثر قوة وسرعة وثباتاً على مستواه، وهذه مميزات تجعله أفضل من اللاعب المصري.

- أين ثيام من منتخب السنغال رغم تاريخه المميّز، خصوصاً في الدوري الإيطالي؟

أنا موجود وتحت أمر الجهاز الفني، فقد سبق أن تم استدعائي لمرة واحدة فقط، ويبقى القرار في النهاية أمراً يخص المدرب، أتمنى أن أكون مع منتخب بلادي في بطولة أمم إفريقيا المقبلة لتكون بداية صفحة جديدة لي مع أسود التيرانغا.

- منتخب السنغال من المنتخبات التي دائماً ما تتوقف عند المحطات الحاسمة في أي بطولة، فما سبب ذلك؟

صراحة ليس عندي تفسير، ربما يكون سوء حظ في المقام الأول، خصوصاً مع هذا الجيل، والذي يُذكرني بالجيل الذهبي للسنغال في عام 2002، وأثق بأن منتخب التيرانغا، سيتغلب على تلك الظاهرة في البطولة الإفريقية المقبلة.

- من ترى أنه أقرب المنتخبات لمزاحمة السنغال على اللقب الإفريقي المقبل؟

الكاميرون وساحل العاج ومصر.

السيرة الذاتية

- مامي بابا الشهير بـ«ثيام»

- الجنسية: السنغال

- تاريخ الميلاد: 26/‏9/‏1992

- العمر: 28 عاماً

- المركز: مهاجم

- الطول: 185 سم

- الوزن: 79 كغ

- القيمة السوقية: 1.400 مليون يورو

لمحة تاريخية

خاض ثيام تجربة احترافية استمرت لنحو 10 سنوات في أوروبا، وتحديداً في الدوري الإيطالي، إذ لعب لأندية شهيرة هناك، أبرزها، يوفنتوس، وإنتر ميلان، وإمبولي، وحقق المركز الثاني في كأس السوبر الإيطالي.

المناسبة

على الرغم من الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها ثيام إلا أنه لم يقدم المستوى الذي كان متوقعاً منه، خصوصاً على الصعيد التهديفي، مخالفاً كل التوقعات بأن يكون أحد المنافسين على لقب هداف الدوري الإماراتي.

- منهجية لعب عجمان سبب قلة أهدافي.

- الجزيرة الأقرب للّقب، وخلفان مبارك لاعب مُبدع.

- إيغور أفضل لاعب أجنبي في دوري الخليج العربي.

- العين فريق قوي من دون «عموري»، وأتمنى العودة لـ «التيرانغا».