عجمان يفوز للمرة الرابعة على التوالي في ملعب كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

واصل فريق عجمان تفوّقه على اتحاد كلباء في المباريات التي تقام على استاد «النمور»، حيث نجح أمس في إضافة الفوز الرابع على التوالي بين الفريقين في كل المسابقات، وانتزع البرتقالي ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز 3-2، ضمن الجولة الثامنة في دوري الخليج العربي، ليتساوى الناديان في رصيد 10 نقاط.

وقدّم البرتقالي وكلباء مباراة قوية، ونجح عجمان في افتتاح التسجيل عن طريق البرازيلي فاندر فييرا في الدقيقة 17، مستفيداً من مناولة عرضية وصلته من زميله النيجيري ستانلي وهو بالقرب من المرمى، أخفق في إبعادها داود علي. وعاد أصحاب الأرض ليسجلوا هدف التعادل بعد محاولات عدة، إلا أن الهدف تم إلغاؤه من قبل الحكم محمد عبيد بداعي التسلل.

وقاد البرتقالي هجمة منظمة من منتصف الملعب، ونجح في انتزاع الهدف الثاني عن طريق حسن عبدالرحمن في الدقيقة 27، مستفيداً من كرة محمد يعقوب، سددها حسن بذكاء في الزاوية البعيدة.

وتألق حارس عجمان علي الحوسني وتصدى لرأسية سددها لاعب اتحاد كلباء تومي ريس في الدقيقة 30. ومن هجمة مرتدة قادها لاعب كلباء الكولومبي تومبي تمكن «النمور» من تقليص النتيجة، بعد أن سجل المجري جوجاك هدفه الاول في الدقيقة 34، عاد بعدها عجمان وهاجم بقوة، فردّت عارضة كلباء كرة سددها فييرا في الدقيقة 40.

وردّ عليه جوجاك بتسديدة قوية من أطراف منطقة جزاء عجمان (43)، تصدى لها الحوسني، كما ابعد مدافع النمور وليد أحمد كرة من أمام حسن عبدالرحمن 45+2، قبل ان يسددها الأخير، ليضيع هدف محقق على البرتقالي.

ومارس كلباء ضغطاً هجومياً في الشوط الثاني، وكاد منصور عباس يدرك التعادل بعد تسديدة قوية علت العارضة (53). ونجح كلباء في تسجيل التعادل عن طريق البرازيلي مايك راموس بكرة رأسية قوية سددها في الدقيقة 57، مستفيداً من مناولة لعبها له داود علي، بعدها بدقيقة أضاع راموس فرصة هدف آخر عندما لعب الكرة أعلى العارضة من وضع انفراد.

وتدخل حارس كلباء جمال الحوسني وأمسك بكرة خطرة للنيجيري ستانلي (70)، ومثلها رأسية جيوفاني (73).

ونجح عجمان في التقدم بالهدف الثالث عن طريق لاعبه السنغالي ثيام، بعد مناولة طولية وصلته من حارس مرماه الحوسني في الدقيقة 74، انفرد بالمرمى وسددها قوية الى يسار حارس النمور جمال الحوسني، مسجلاً هدفاً جميلاً.

كما منع قائم اتحاد كلباء كرة هدف محقق بعد تسديدة السنغالي ثيام (85)، كما أضاع المغربي عادل هرماش كرة هدف محقق عندما سدد الى أحضان الحارس جمال الحوسني من وضع انفراد أمام المرمى (89)، وبعد خمس دقائق (وقت بدل ضائع) انتهت المباراة بفوز مستحق لمصلحة عجمان.

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