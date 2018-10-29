النصر للاستثمار يُتابع العمل في إستاد آل مكتوم

المصدر: محمد أبو إسماعيل- دبي

عقد مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار اجتماعه الدوري مساء اليوم برئاسة إبراهيم الفردان، رئيس مجلس الإدارة، واطلع المجلس خلال اجتماعه على عدة تقارير خاصة بمتابعة سير العمل بالمشروعات الاستثمارية والتجارية التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي من شأنها تعظيم وتنمية الموارد المالية للنادي وتشكيل نقلة غير مسبوقة في الفكر الاستثماري الخاص بالأندية الرياضية مُحققين أقصى استفادة ممكنة من أصول النادي المُتمثلة في موقعه الفريد في قلب إمارة دبي وكذلك اسمه وتاريخه.

وعقب الاجتماع قام أعضاء المجلس بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية في إستاد آل مكتوم وستاد حميد الطاير، للوقوف على آخر التجهيزات ومدى التزام الشركة المنفذة بالخطة الزمنية المتفق عليها، حيث أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم الفردان، عن رضاه التام على ما شهده من تطور كبير في سير العمل والتجهيزات التي تتم على أكمل وجه، مؤكداً أن العمل يسير على قدم وساق بشكل واضح للعيان مُشدداً على أن إستاد آل مكتوم بحلته الجديدة سيكون مدعاة فخرٍ للجميع.

جدير بالذكر أن إستاد آل مكتوم سيستضيف مجموعة من مباريات بطولة كأس آسيا التي ستُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير المقبل، حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس عمر الحاي الميدور، وصلاح محمد أمين، فهد محمد هادي، عضوي مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة بالإنابة.