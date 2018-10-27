الوصل يتصدر في بطولة أكاديميات الكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت منافسات الجولة الأولى من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، التي تقام منافساتها في ملاعب نادي الوصل وشباب الأهلي ومدينة دبي الرياضية، وتستمر حتى 27 أبريل المقبل، تصدر فريق الوصل ترتيب مجموعته في فئة تحت 16 سنة، وذلك بعد حصوله على ثلاث نقاط من فوزه على فريق أكاديمية إف سي بثلاثة أهداف نظيفة، كما تصدر فريق أكاديمية تالنتد إف إيه ترتيب المجموعة الثانية ضمن الفئة ذاتها، بعد فوزه على فريق إيه دي إليت. وتم تسجيل 160 هدفاً في جميع المباريات ضمن هذه الجولة.

أما في منافسات فئة تحت 18 سنة، فقد تصدر فريق أكاديمية برشلونية ترتيب مجموعته برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه على فريق أكاديمية سولو داي بتسعة أهداف نظيفة.

وتصدر فريق أكاديمية لاليجا سيفيلا دبي ترتيب فرق المجموعة الثانية في فئة تحت 12 سنة.

وفي فئة تحت 10 سنوات، تصدر فريق الأكاديمية الإسبانية انيستا ترتيب المجموعة الأولى. ويشارك في البطولة 2300 لاعب من مختلف الجنسيات، ممثلين بـ100 فريق من أكاديميات الأندية الرسمية في الدولة والأكاديميات الخاصة، يتنافسون ضمن سبع فئات عمرية.