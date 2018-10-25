«أقوى رجل في العالم» في «المرموم» غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد محمية المرموم بدبي لاستضافة بطولة «ألتيميت سترونغ مان» (أقوى رجل في العالم)، التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتعد الحدث الأكبر والأغلى من نوعه الذي يتنافس فيه أقوى 15 رجلاً في العالم.

ويقام الحدث بدعم مجلس دبي الرياضي، حيث ينطلق الساعة الثالثة عصر غد في فندق باب الشمس بمحمية المرموم. وأعلن المجلس اكتمال الاستعدادات لاستضافة الحدث، حيث تم تجهيز ساحة التنافس بكل التحديات التي سيواجهها المتنافسون للفوز بأغلى لقب في بطولات «سترونغ مان» العالمية، كما تم إعداد أماكن لوجود الجمهور ومنطقة الترفيه العائلية، ومنطقة الطعام وساحة الاستعراضات المصاحبة للبطولة.

15 من أبرز نجوم بطولة أقوى رجل في العالم، يشاركون في الحدث الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.



وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال وصول أبطال العالم المشاركين في البطولة. وتتضمن المنافسات، التسابق في جر الشاحنات، وجر المركبة بوضعية الأيدي المتشابكة، والرفعة القاتلة بارتفاع 18 بوصة، بالإضافة إلى مجموعة من الضغوط التي يركض فيها الرياضيون وهم يحملون فوق رؤوسهم سلسلة من الدمبل الضخمة المضغوطة ومحاور عجلات القطارات وقضبان من الفولاذ والدروع الفولاذية الصلبة لتحقيق أسرع وقت، كما يتسابقون في حمل مجسمات ثقيلة على أكتافهم (يفوق وزنها 600 كغ) للوصول إلى مسافة محددة، ورفع أحجار أطلس التقليدية الخمس من الأرض إلى المنصات في أسرع وقت.

ومن أبرز النجوم الذين وصلوا، الآيسلندي هافثور بيورنسون، اللاعب والممثل الشهير، وأحد نجوم مسلسل صراع العروش «غيم أوف ثرونز»، الذي يحمل لقب أقوى رجل في العالم وبطل مسابقة أرنولد الكلاسيكية وأقوى رجل في أوهايو وأوروبا، والذي أعلن في حسابه على «إنستغرام» أنه سيحتفل بزواجه، ويقضي شهر العسل في دبي، مع وجوده للمشاركة في البطولة.

كما وصل أيضاً الليتواني زيدروناس سافيكاس، الذي جاء لكسر رقمه القياسي العالمي هذا العام مع أكثر من 228 كغ، ويستعد الأميركي براين شاو للمنافسة على اللقب، حيث إنه حاصل على ألقاب عدة كأقوى رجل في العالم، ومن الأسماء الأخرى الكندي جان فرانسوا كارون والأسكتلندي لوك ستولتمان وأخوه توم ستولتمان، ومعهما السلوفيني ماتجاز بيساك والبريطاني لورنس شاهلايي، والأميركي مارتين ليسيس.

وسيكون الدخول إلى البطولة مجانياً للأطفال دون الـ12 عاماً، حيث أعدت لهم اللجنة المنظمة منطقة كاملة من الألعاب والعروض الترفيهية، تتضمن متنزهاً للتزلج على العجلات ومسارات العوائق القابلة للنفخ، وصندوق الرياضات الذي يضم لعبة الغولف المصغرة، وساحات مخصصة لألعاب كرة القدم والرجبي التفاعلية، ساحة تفاعلية لألعاب «بطل الألتيميت» وبطولة ألعاب قتالية مختلفة للهواة.

كما ستتضمن العروض الترفيهية عرضاً للفرسان المصارعين «جلادييتورز» وراقصي كابوريا والراقصين مع النار، ومحاربي الكونغ فو من رهبان الشاولين، ومسيرة وعروض الدراجات النارية، كما ستكون عربات الطعام الشهيرة من لاست إكزت لأشهر المطاعم في دبي موجودة في ساحة الطعام على هامش البطولة، وستعم الموسيقى الحية والعروض والمسابقات التفاعلية لتشكل مزيجاً رائعاً من الرياضة والترفيه، وتحول الحدث إلى ظاهرة مميزة بالنسبة للجمهور.