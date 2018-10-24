«بلدية دبي» يسيطر على ألقاب البولينغ في «دورة الشيخة هند للسيدات»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

سيطر فريق بلدية دبي على لقبَي الفردي والزوجي في منافسات البولينغ، المقامة ضمن منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتستمر حتى 30 الجاري.

وأقيمت المنافسات، أول من أمس، في مركز دبي الدولي للبولينغ.

وتوّجت لاعبة بلدية دبي، هيرينا، بذهبية الفردي، بعدما جمعت 410 نقاط، وحلّت جاكلين ميرو، من مؤسسة دبي للمرأة، في المركز الثاني برصيد 401 نقطة، وفي المركز الثالث جاءت لاعبة مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف، ليلى ليانو، برصيد 371 نقطة.

فيما نالت بلدية دبي ذهبية الفرق برصيد 1595 نقطة، وحلّت النيابة العامة في المركز الثاني للفرق، فيما نالت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثالث.

ومن جانبها، أشادت رئيسة اللجنة المنظمة لـ«دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات»، موزة المري، بالإيجابيات التي خرجت بها منافسات بطولة البولينغ، التي جرت فعالياتها أول من أمس.

وقالت في تصريحات صحافية: «المنافسات كانت عالية وتبشّر بمخرجات جيدة من اللاعبات المواطنات، اللاتي قد يلتحقن بالمنتخب الوطني للبولينغ، حيث كانت معدلات التسجيل والنقاط عالية بين جميع المتنافسات»، لافتة إلى أن هناك لاعبات مقيمات بمستوى احترافي عالٍ، ما من شأنه أيضاً أن يُكسب اللاعبات خبرات تنافسية قوية.

وأثنت موزة المري على الجهود التي قدمها اتحاد البولينغ، ومركز دبي الدول للبولينغ، لدعم منافسات الدورة، سواء على الصعيدين الفني أو التنظيمي.

وأوضحت «الجهود المقدمة للدورة جعلتها نسخة مُرضية للجميع، خالية من أي احتجاجات واعتراضات على النتائج، كما أن الأجواء التي جرت فيها المنافسات كانت مثالية لأبعد درجة، والجميع خرج فائزاً، ولا يوجد خاسر في مثل هذه التجمعات».

وأكملت: «مثل هذه التجمعات الرياضية تهدف إلى تقارب الموظفات في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ليكنّ عائلة واحدة، وهو ما تحقق بنجاح».

مواجهتان في كرة السلة

تقام، اليوم، مباراتان ضمن منافسات كرة السلة، حيث يلتقي «دو» مع «هيئة الصحة»، و«هيئة الطرق والمواصلات» مع «النيابة العامة».

كما تقام اليوم أيضاً منافسات الدور نصف النهائي لمسابقة الكرة الطائرة، التي يلتقي فيها أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، إذ جرت، أمس، مباريات المرحلة الأخيرة من دوري المجموعات.