بيرغ: أركز في الملعب ولا أهتم بما يردده المنتقدون

المصدر: معاذ كمبال - العين

دافع مهاجم فريق العين، الدولي السويدي ماركوس بيرغ، عن تراجع أدائه مقارنة بالموسم الماضي، الذي شهد تتويجه بلقب هداف دوري الخليج العربي، وأكد أن تركيزه منصب دائماً على داخل الملعب، وأنه ليس من نوعية اللاعبين الذين يعيرون اهتماماً على الإطلاق لما يقوله الناس عن أدائه، خصوصاً إذا كان ذلك لمجرد الانتقاد، موضحاً أنه يتطلع دوماً لتقديم كل ما لديه داخل الملعب، من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن فرصة «الزعيم» في الحفاظ على لقب دوري الخليج العربي جيدة.

وقال بيرغ لـ«الإمارات اليوم»: «الناس تتحدث عني باستمرار، ولكنني غير مهتم بما يقولون، بالنسبة لي المهم هو الاستمرار في تقديم أفضل أداء لي في كل مباراة أحصل فيها على فرصة المشاركة، مثلما كنت أقوم به في العام الماضي، حينما حققنا لقبي كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي، وأسعدنا الجماهير، ما يقال عني لا يسبب لي القلق، لأنني كلاعب كرة قدم محترف علي التركيز داخل الملعب فقط».

وسجل ماركوس بيرغ حتى الآن أربعة أهداف مع فريق العين، بعد مرور ست جولات، وهي الإحصائية ذاتها للاعب، مقارنة بالموسم الماضي، حينما سجل أيضاً أربعة أهداف، لكن اللاعب انفجر بعدها في شباك المنافسين، واستطاع أن ينهى الموسم برصيد 25 هدفاً، ساعدت «الزعيم» على الفوز بلقب الدوري بعد غياب استمر لسنوات.

وقال بيرغ في رده على مطالبة البعض بألا يغيب عن تسجيل الأهداف في كل المباريات: «في بعض الأوقات أتمكن من التسجيل، وفي بعضها لا أسجل، ولكن من الجيد أن الفريق يحقق نتائج إيجابية بغض النظر عن آخر مباراتين أمام الفجيرة والجزيرة، بالتأكيد لا يوجد لاعب يحصل على فرصة التسجيل ولا يقوم بذلك».

وحول ما إذا كان يشعر بالضغوط بسبب الحصيلة التهديفية له مع منتخب بلاده وفريق العين، قال ماركوس بيرغ: «لا أريد أن أضع الأعذار، ولكن أريد أن أقول إنني لم أكن موجوداً في كل تحضيرات الفريق للموسم الجديد، لمشاركتي مع منتخب بلادي في كأس العالم في روسيا، مباراة الجزيرة هي الخامسة لي فقط مع الفريق في الموسم الحالي».

وأضاف: «أقدم كل ما عندي، وأعتقد أنني في آخر مباراتين ظهرت بصورة جيدة بغض النظر عن النتيجة النهائية للمباراة، أنا سعيد بما أقدمه مع الفريق، وأدرك أن علينا أن نستعيد قوتنا مجدداً، لأننا نملك الكثير».

وتعليقاً على سؤال حول ما إذا كان يرى أن انخفاض معدل حصيلته التهديفية جاء نتيجة انتقال صانع الألعاب عمر عبدالرحمن لصفوف الهلال السعودي بداية الموسم الحالي، قال بيرغ: «نحن في الفريق نعرف بعضنا بعضاً، والانسجام موجود في ما بيننا، ولكن نريد أن نخوض مباريات بشكل مستمر، حتى الآن يمكنني أن أقول لك إن لدينا الفرصة للمحافظة على اللقب، لأننا لانزال ضمن دائرة مقدمة الترتيب».

وأضاف بيرغ: «لا أريد الحديث كثيراً في مثل هذه الأمور، الجميع يعرف ما نمر به، هنالك ما يقارب الـ11 لاعباً من الفريق كانوا مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي منتصف الشهر الجاري، ولم تتح لنا فرصة الاستعداد للقاء الجزيرة بالصورة الكافية، من الصعب أن تؤدي تدريباً واحداً، وبعدها تشارك في مباراة».

وعاد للحديث عن الخسارة التي تلقاها فريقه أمام ضيفه الجزيرة في الجولة السادسة التي سجل فيها هدف التقدم، ولكن الضيوف عادوا وحققوا الفوز 2-1، وقال: «بالتأكيد نشعر بإحباط كبير، لأننا لم نستطع أن نحقق الانتصار والعودة للطريق الصحيح، بعد التعادل في الجولة قبل الماضية أمام الفجيرة».