200 لاعبة يتنافسن في بولينغ «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في الرابعة من مساء اليوم، منافسات بطولة البولينغ ضمن منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 30 أكتوبر.

ويشارك في بطولة البولينغ 200 لاعبة من مختلف المؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتُقام منافسات البطولة في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر.

وعلى صعيد بطولة سباق الطريق 3000 متر، فازت سعاد عبدالله سلطان من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بلقب فئة المواطنات بعد إنهائها السباق في زمن قدره 16:20 دقيقة، تلتها في المركز الثاني فاطمة البلوشي من هيئة الطرق والمواصلات بدبي بعد إنهائها السباق في زمن قدره 16:30 دقيقة، وحلت أحلام نبيل عبدالله البناء من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 16:41 دقيقة.

وفي فئة المقيمات فازت لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول في البطولة بعد إنهائها السباق في زمن قدره 11:33 دقيقة، تلتها في المركز الثاني نورية إسماجيلوفا من شركة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات التي أنهت السباق في زمن قدره 12:26 دقيقة، وحلت سارة بنت الهادي الأجنب من شركة فيتر فلاي في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 13:08 دقيقة.

وحضر منافسات بطولة سباق الطريق كل من صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب القوى، وفوزية فريدون مدير تطوير المرأة بمجلس دبي الرياضي ومديرة الدورة، وعدد من منتسبي مجلس دبي الرياضي ومنتسبي اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

منافسات الألعاب الجماعية تتواصل غداً

تتواصل في الساعة الرابعة والنصف عصر غدٍ منافسات الألعاب الجماعية، حيث يلتقي في منافسات بطولة كرة السلة فريق بلدية دبي مع فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وفي منافسات بطولة كرة اليد يلتقي فريق النيابة العامة مع فريق بلدية دبي.

وتضم النسخة الخامسة من الدورة 10 رياضات جماعية وفردية تتنافس فيها منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والألعاب هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، الريشة الطائرة، البولينغ، وكرة الطاولة.