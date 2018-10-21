منتخب الشباب ينشد الهدف 76 في كأس آسيا من بوابة «الصين تايبيه»

المصدر: جوني جبور - دبي

يواجه المنتخب الوطني للشباب (تحت 19 عاماً)، في الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات، نظيره منتخب الصين تايبيه، على استاد «جيلورا بونج كارن»، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً، التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا حتى الرابع من نوفمبر المقبل.

ويتطلع «الأبيض الشاب» لتحقيق فوزه الثاني، وبلوغ النقطة السادسة، التي ستضمن له حجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، وتسجيل هدفه الـ76 تاريخياً في ظهوره الـ14 في نهائيات آسيا، حيث أنهى المنتخب تحضيراته للمباراة بروح معنوية عالية، ورغبة كبيرة في مواصلة الانطلاقة القوية، خصوصاً بعد أن تعافى الثنائي عمر أحمد، الذي كان قد خضع لعملية جراحية على مستوى الفك، بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال المباراة الأولى أمام المنتخب القطري، وخالد البلوشي الذي تجاوز آلام الشد العضلي، وشارك في التدريبات مع المجموعة، الأمر الذي سينعكس على التشكيلة التي سيدخل بها المنتخب مباراته أمام الصين تايبيه بصفوف مكتملة، باستثناء اللاعب منصور الحربي، الذي سيغيب عن اللقاء بعد البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في الجولة الأولى.

ويتصدر «الأبيض الشاب» مجموعته مع المنتخب الإندونيسي (المستضيف) برصيد ثلاث نقاط لكلٍ منهما، في حين يقبع منتخب الصين تايبيه في مؤخرة المجموعة، إذ كان قد خسر مباراته الأولى أمام صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أهداف لهدف، من دون أي نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب القطري.

وعلى مدار 54 مباراة خاضها الأبيض في نهائيات القارة منذ الظهور الأول عام 1982، نجح لاعبو الأبيض وبفوزهم في افتتاح النسخة الحالية على قطر بنتيجة «2-1» في رفع غلتهم من الأهداف إلى 75 هدفاً، ما يمنحهم فرصة إضافية في لقاء تايوان، اليوم، لبلوغ الهدف 76 تاريخياً، ومعادلة الأهداف التي تلقتها شباك الأبيض في نهائيات آسيا، والبالغة 76 هدفاً.

ويتسلح لاعبو الأبيض في مهمة تايوان، اليوم، بعامل الثقة بالنفس، جراء الفوز في مباراتهم الأولى «2-1»، خصوصاً أن الأبيض الشباب قد سجل أفضل بداية له في نهائيات آسيا منذ 10 سنوات، وتحديداً منذ فوزه على العراق «2-1»، في نهائيات نسخة 2008 في السعودية، التي توّج حينها الأبيض باللقب، وذلك بعد أن شهدت الجولة الافتتاحية لنسخة الصين 2010 خسارة المنتخب أمام اليابان بنتيجة «1-2»، واكتفاء الأبيض بالتعادل الإيجابي «1-1» في مباراتيه الافتتاحيتين في نسختي 2012 و2014 اللتين جاءتا أمام الكويت وأستراليا على التوالي، قبل أن يخسر أولى مبارياته في نسخة البحرين 2016 أمام العراق، بنتيجة هدف دون رد.

ويتطلّع الأبيض في مشاركته الحالية للمنافسة على البطاقات الأربع الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في بولندا 2019، والسير قدماً على خطى إنجازات أجيال سابقة في بلوغ نهائي المونديال للمرة الرابعة، عقب بطولات كأس عالم، ماليزيا 1997، والإمارات 2003، ومصر 2009.

لودوفيتش يطالب اللاعبين بمضاعفة العمل

طالب مدرّب المنتخب الوطني، الفرنسي لودوفيتش باتيللي، لاعبي الأبيض بمضاعفة العمل، والتركيز لحصد مزيدٍ من النقاط، والمضي بثبات نحو صدارة فرق المجموعة، وبلوغ الأدوار النهائية.

وقال باتيللي في تصريحات صحافية، إن: «قدم المنتخب أداءً جماعياً في مباراته الأولى، بفضل اللعب المنظم والعقلية الممتاز للاعبين، إلا أن على اللاعبين مواصلة استثمار المقومات الإيجابية التي يمتلكونها على صعيدي خلق الفرص أمام مرمى المنافس، والتنظيم التكتيكي، وعدم السماح للمنافسين بخلق فرصٍ سهلة على مرمانا بالصورة ذاتها التي شهدتها مباراتنا الافتتاحية».

وأوضح باتيللي، أن «النقاط الثلاث والفوز في أولى المباريات يمثل دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار في البطولة، إلا أن على اللاعبين مواصلة التركيز، وحصد مزيدٍ من النقاط، والمضي بثبات قبيل مواجهة إندونيسيا في ختام مباريات المجموعة».

ملخص مباريات الأبيض في نهائيات آسيا

* الظهور الـ14 في نهائيات آسيا بعد نسخ 1982، و1985، و1988، و1992، و1996، و2000، و2002، و2006، و2008، و2010، و2012، و2014، و2016.

* مركز أول: مرة واحدة 2008 في السعودية.

* مركز ثالث: مرتان (1985 - الإمارات)، و(1996 - كوريا الجنوبية).

* مركز رابع: ثلاث مرات (1982 - تايلاند)، و(1988 - الدوحة)، و(1992 - الإمارات).

* التأهل والمشاركات في كأس العالم: ثلاث مرات (1997 - ماليزيا)، و(2003 - الإمارات)، و(2009 - مصر).

مشاركة المنتخب في كأس آسيا

عدد المباريات: 54.

فوز: 18 مرة.

تعادل: 14 مرة.

خسارة: 22 مرة.

سجل: 75 هدفاً.

عليه: 76 هدفاً.