أبيض الشباب يستهلّ «نهائيات كأس آسيا» بالفوز والصدارة

المصدر: جاكرتا - الإمارات اليوم

دشّن المنتخب الوطني للشباب (تحت 19 سنة) مشواره الآسيوي في النهائيات القارية، المقامة في ضيافة العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بفوز ثمين، أمس، على المنتخب القطري بنتيجة 2-1، ليضع الأبيض أول ثلاث نقاط في رصيده، ويعتلي أيضاً صدارة المجموعة الأولى، بالشراكة مع المنتخب الإندونيسي الفائز في مباراة ثانية، ضمن المجموعة نفسها، على الصين تايبيه بنتيجة 3-1، ويتقدم على الأبيض بفارق الأهداف.

وفي حال فوز المنتخب بالمباراة المقبلة أمام الصين تايبيه، فقد يضمن تأهله رسمياً إلى الدور المقبل، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة إندونيسيا مع قطر، في المقابل فإن الجولة الثالثة والأخيرة ضمن دور المجموعات، قد تشهد صراعاً على الصدارة بين الأبيض وإندونيسيا، بشرط أن يضمن المنتخب النقطة السادسة في لقاء الصين تايبيه المهم جداً.

يذكر أن البطولة الآسيوية مؤهِلة إلى نهائيات كأس العالم، التي ستقام في ضيافة بولندا العام المقبل، حيث يتأهل الأربعة الأوائل في المسابقة القارية إلى المونديال، وكانت آخر كأس عالمية شارك فيها الأبيض تعود إلى دورة مصر 2009، ووقتها حقق المنتخب تأهلاً تاريخياً إلى الدور ربع النهائي.

وبالعودة إلى مباراة أمس، سجل هدفَي المنتخب الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد منصور الحربي، كلا من أحمد فوزي (17) وعلي صالح (41)، في حين سجل هدف منتخب قطر، اللاعب عبدالرشيد اومارو (36).

ودفع مدرب المنتخب، الفرنسي ليدوفيك باتيللي، في المباراة بتشكيلة ضمت سهيل المطوع في حراسة المرمى، ويوسف المهيري، أحمد عبدالله، عمر أحمد، خالد البلوشي، علي صالح، راشد سالم، عبدالرحمن صالح، منصور الحربي، أحمد فوزي، ماجد راشد.

وجاءت مجريات المباراة حذرة في بدايتها من قبل الأبيض الشاب، الذي سعى لتأمين مساحاته الخلفية، واستغلال سرعة مهاجميه، حيث نجح علي صالح بإحدى طلعاته في تمرير الكرة للاعب أحمد فوزي، الذي انفرد بالمرمى وأودعها على يمين الحارس المنتخب القطري، معلناً الهدف الأول لـ«الأبيض الشاب» في الدقيقة 17.

إلا أن المنتخب القطري نجح بعد ذلك في تعديل النتيجة بهدف التعادل، الذي أحرزه اللاعب عبدالرشيد اومارو (36)، ليعود بعدها مجدداً اللاعب، علي صالح، الذي تحصّل على خطأ على مشارف منطقة الجزاء، نفذها بحرفية عالية من أعلى حائط الصد، لتعانق الكرة الشباك، مسجلاً الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني، قبل صافرة نهاية مجريات الشوط الأول، الذي شهد هطول أمطار غزيرة على ملعب المباراة.

وفي الشوط الثاني من المباراة، حافظ المنتخب على تقدمه رغم محاولات القطريين في العودة مجدداً للمباراة. وفي الدقيقة 84 تحصل لاعب الوسط منصور الحربي، على البطاقة الحمراء، بعد حصوله البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل الأبيض ما تبقى من عمر المباراة ناقص العدد، إلا أن إصرار «الأبيض الشاب» ورغبته كانا كبيرين في تأمين التقدم، والخروج بالنقاط كاملة وهو ما تحقق بتحقيق الانتصار الأول في المشوار الآسيوي.

ويلعب «الأبيض الشاب» مباراته الثانية أمام منتخب الصين تايبيه، بعد غد، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت العاصمة الإندونيسية جاكرتا (الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات).

المنتخب أكمل اللقاء بـ10 لاعبين، إثر تلقي منصور الحربي البطاقة الحمراء.

عمر أحمد يُصاب في الفك ويُنقل إلى المستشفى

شهدت مباراة المنتخب في البطولة الآسيوية، أمس، تعرض اللاعب، عمر أحمد، لإصابة مؤثرة على مستوى الفك، ونُقل على إثرها، بعد المباراة، إلى المستشفى للوقوف على حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم له.

وإلى جانبه، أصيب كذلك خالد البلوشي في الدقيقة 71 من زمن المباراة، ولم يستطع إكمال اللقاء، ليتم استبداله بعيد النعيمي، وبانتظار تحديد طبيعة إصابته، ومدى قدرته على المشاركة في المباريات المقبلة.