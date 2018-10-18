مفاجأة: تسجيل حبيب الفردان في النصر غير قانوني

كشف مصدر قانوني لـ “الإمارات اليوم" أن تسجيل اللاعب حبيب الفردان في كشوفات نادي النصر باتحاد كرة القدم غير قانوني ومخالف للائحة الجديدة الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين التي اعتمدتها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها الاخير، علما بأن لجنة الاستئناف التابعة لهيئة التحكيم الرياضي كانت قد قامت بقيد اللاعب على الرغم من أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعيين كانت قد رفضت تسجيله في كشوفات نادي النصر لكن الأخير استأنف القرار.

وقال المصدر القانوني إن حبيب الفردان لديه عقد ساري المفعول مع نادي النصر منذ أغسطس الماضي ولا يجوز تسجيله كلاعب حر في النادي بعد إنتهاء فترة الإنتقالات الصيفية للاعبين، مشيرا الى أن هناك شروطا محددة للاعب الحر وهي أن يكون غير مقيد في كشوفات أي ناد، معتبرا أنه يحق للجنة التمييز التابعة لهيئة التحكيم الرياضي الغاء قرار لجنة الاستئناف في حال تم الطعن فيه.

وينتظر أن تفجر التفاصيل الجديدة أزمة جديدة .

يذكر أن باب الانتقالات الصيفية للاعبين كان قد اغلق في الثاني من أكتوبر الماضي.