سعيد سالم: أنتظر الوجود مع مبخوت وخليل في المنتخب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

أكد مهاجم فريق الإمارات الصاعد، سعيد سالم، أنه يتمنى الانضمام إلى المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا، التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل، وأن يكون ضمن التشكيلة الموجودة في البطولة، مشيراً إلى أنه يحلم بالفوز بكأس آسيا لأول مرة في تاريخ الإمارات، وإسعاد الجمهور الإماراتي، مؤكداً قدرة اللاعبين على ذلك، وأوضح اللاعب أنه ينتظر بفارغ الصبر الدقيقة التي يكون فيها مع المنتخب الوطني، برفقة علي مبخوت وأحمد خليل، لكي يثبت أنه يستحق تمثيل الأبيض الإماراتي.

وكان سعيد سالم نجح في إحراز ثلاثة أهداف في مرمى فريق الفجيرة، بالجولة الرابعة من كأس الخليج العربي، ليصبح أول لاعب مواطن يحرز «هاتريك» لفريق الإمارات في مباراة واحدة منذ أن انطلقت بطولة دوري المحترفين، سواء في بطولة دوري أو كأس الخليج العربي، ويسجل اللاعب اسمه في سجلات النادي، وقد استلم اللاعب كرة مباراة الفجيرة من اللجنة المنظمة عقب انتهاء اللقاء ليحتفظ بها.

وقال سعيد سالم لـ«الإمارات اليوم»: «أفخر بتشبيهي بلاعب فريق الأهلي والمنتخب الوطني السابق، فيصل خليل، وهو من المهاجمين الذين استطعت اللحاق بهم وشاهدته، وأتمنى أن أكون في المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس آسيا، لكي أثبت للجهاز الفني والجمهور قدرتي كمهاجم، وأحلم أن نتوج باللقب الذي كان المنتخب قريباً منه عام 1996، لكنه لم ينجح في التتويج باللقب».