الفحوص الطبية تحدّد موقف مبخوت من العودة إلى التدريبات

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مدرب الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على الشارقة في مباراتهما اليوم على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي، لتعويض الخسارة التي مني بها على ملعبه في الجولة الأخيرة أمام العين، رغم صعوبة اللقاء في مواجهة فريق قوي مكتمل العناصر، بعكس الجزيرة الذي يغيب عنه عدد كبير من اللاعبين المنضمين للمنتخبين الأول والأولمبي يتقدمهم المهاجم الدولي علي مبخوت.

وعن حجم إصابة الدولي علي مبخوت قال «لم أتعرف بعد إلى حالة اللاعب ومدى الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب بإسبانيا، وسيعرض على طبيب الفريق الذي كان على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الذي أكد أن مبخوت حاول جاهداً التحامل على الإصابة لإكمال التدريبات وخوض المباراة الودية أمام منتخب هندوراس ولكنه لم يستطع، وسيتحدد اليوم بعد انتهاء كل الفحوص الطبية المدة التي ينتظر أن يعود بعدها إلى التدريبات الجماعية».

وأضاف كايزر في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «مباراة اليوم أمام الشارقة تختلف تماماً عن مباراة الدوري التي انتهت بالتعادل، ورغم الغيابات المؤثرة فإن الفريق قادر على العودة إلى الانتصارات وتجاوز الخسارة الأخيرة أمام العين وتقديم مباراة قوية».

وأشار كايزر إلى أن انضمام مجموعة كبيرة من لاعبي الجزيرة للمنتخبات الوطنية يمثل نجاحاً شخصياً للاعبين وترجمة لاجتهادهم في التدريبات والمباريات مع الفريق، ودليلاً على العمل الفني المميز الذي يقوم به الجهاز الفني.

وأضاف «لقاءات كأس الخليج العربي التي تقام في غياب الدوليين فرصة لبعض اللاعبين حتى من أصحاب الخبرة الميدانية الكبيرة للعودة إلى التشكيل الأساسي، وإثبات جدارتهم مثل مسلم فايز الذي سيشارك اليوم، وظل يقدم مستويات رائعة لفترات طويلة وانضم إلى المنتخب الوطني».