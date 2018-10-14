أصحاب الهمم: كلمات محمد بن راشد وسام على صدورنا

المصدر: جاكرتا - الإمارات اليوم

أحدثت كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إنجاز لاعبي ولاعبات منتخبنا لأصحاب الهمم، في مشاركاتهم الناجحة بدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في جاكرتا بإندونيسيا، وتحقيق 11 ميدالية ملوّنة (ذهبيتان وست ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية»، أول من أمس، ردود أفعال واسعة، خصوصاً في أروقة بعثة المنتخب، التي تفاعلت مع كلمات سموّه، وأكدت إدارة البعثة أن كلمات سموّه، تعدّ وساماً على صدور أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن رياضة أصحاب الهمم في الدولة تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أشاد بإنجازات المنتخب الوطني لأصحاب الهمم في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي يسدل الستار عليها اليوم، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال صاحب السموّ في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «44 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم يشاركون في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية.. ذهبيتان وست فضيات وثلاث ميداليات برونزية، حصيلة جهودهم حتى الآن.. رفعتم الرأس.. وكسبتم التحدي.. وعلمتم الجميع معنى الإرادة».

من ناحيته، وجّه عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس البعثة، محمد محمد فاضل الهاملي، الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعم سموّه وتفاعله النبيل والأصيل مع نتائج أصحاب الهمم في هذا الحدث القاري المهم.

وأوضح أن «دعم سموّه أثلج الصدور، معاهداً القيادة الرشيدة على العمل من أجل خدمة أصحاب الهمم على الصعد كافة، ليكونوا دائماً على منصّات التتويج، وتكون الإمارات الرقم واحد».

وأشار إلى أن «كلمات صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، محفّزة للجميع، من أجل مضاعفة الجهد وبذل العرق، تعزيزاً للمكتسبات التي تحققت، والسير على درب النجاحات، لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً».

من جانبه، أكد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، أن «كلمات سموّه ليست غريبة، فهو المشجّع والمحفّز والداعم لأصحاب الهمم».

وقال: «إن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، هو الذي أطلق مُسمى أصحاب الهمم، وتحويلهم من ذوي الإعاقة إلى المسمى الجديد، الذي أصبح متداولاً بكل معانيه، فهذا المُسمى رسالة تحفيزية، وتزرع الثقة في نفوس فئة فاعلة في المجتمع، من أجل تفجير طاقاتها».

وأضاف أن «صاحب السموّ حضر أكثر من فعالية رياضية محلية وبارالمبية تخص أصحاب الهمم، فهو متابع لنتائج هذه الفئة، ويفاخر بإرادتهم التي تعدّ بكل المقاييس درساً في العزم والإرادة والقوة والإيجابية».

وأشار العصيمي إلى أن «رياضة أصحاب المهم في الدولة تعدّت مسألة إحراز الميداليات إلى تحقيق الإنجازات الإدارية، حيث إن الإمارات هي التي تقود الحركة البارالمبية الآسيوية، وتحظى بثقة كاملة من كل دول آسيا».

وقال الأمين العام للاتحاد مدير البعثة، ذيبان المهيري: «إن كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعدّ وساماً على صدور أصحاب الهمم، التي جاءت في الوقت المناسب، وكان لها صداها الواسع في أروقة البعثة».

وأضاف: «ذهبية العرياني وفضية محمد خميس، في بصمة الختام، أفرحت أيضاً البعثة بما قدمه اللاعبان الأولمبيان من مستوى أثمر عن فوزهما بالمركزين الأول والثاني في لعبتني الرماية ورفعات القوة».

واعتبر بطلنا الأولمبي الحاصل على ذهبية وفضية الرماية،

عبدالله سلطان العرياني، أن «كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعني الكثير لكل منتسب لرياضة أصحاب الهمم، وهي ليست غريبة على سموّه، الذي ظل ينادي بالمركز الأول، ونحن لا نرضى بغيره، فدعم سموّه أكبر حافز لنا جميعاً لحصد النجاحات».

وأعرب العرياني عن فخره واعتزاه بالاهتمام والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة لمسيرة أصحاب الهمم، اللذين كانا وراء وصولنا إلى منصّات التتويج في المحافل القارية والدولية ورفع علم الدولة، خصوصاً أننا سنضاعف الجهد خلال التحضيرات في المرحلة المقبلة، لرسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم في النسخة الجديدة لبارالمبية طوكيو 2020.

وقال بطلنا الأولمبي المتوّج بفضية رفعات القوة وزن 97 كغ، محمد خميس: «إن كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، تعدّ وساماً على صدورنا، وليست غريبة على سموّه»، واصفاً ذلك بالمسؤولية الجديدة من أجل مضاعفة الجهد، خلال المرحلة المقبلة، حتى يرد الجميل للقيادة الرشيدة، التي لم تقصر تجاه أصحاب الهمم.

وأضاف: «كل لاعب وضع نصب عينيه هدف الوصول إلى منصّات التتويج»، وأشار خميس إلى أن «اللاعبين على قدر التحدي دائماً، وكانوا في الموعد»، مبيناً أن «الإنجازات التي حققتها رياضة أصحاب الهمم لم تأت من فراغ، إنما هي ثمرة جهد مبذول على الصعد كافة».

وأكدت هيفاء النقبي، التي حصلت على برونزية رفعات القوة، أن «كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أكبر حافز للاعبين واللاعبات، ونحن كصاحبات همم سعدنا بهذه الكلمات».

سهام الرشيدي تفوز بعضوية «البارالمبي الآسيوي»

فازت لاعبة منتخبنا لألعاب القوى، سهام الرشيدي، بعضوية المجلس البارالمبي الآسيوي للاعبين، في التصويت الذي جرى على مدار ثلاثة أيام لاختيار الأعضاء الجدد لنيل العضوية، خلال أربع سنوات مقبلة.

أعلن ذلك رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، في الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة، أول أمس، بالقرية الأولمبية، حيث حلّت بطلتنا سهام في المركز الخامس لتنال العضوية كإنجاز جديد لفتاة الإمارات.

من ناحيتها، أعربت سهام الرشيدي، عن سعادتها بحصولها على عضوية المجلس البارالمبي الآسيوي للاعبين، موجهة الشكر إلى اتحاد رياضة أصحاب الهمم الذي رشحها لنيل العضوية.

وقالت: «فوزي يعدّ فخراً لفتاة الإمارات بصفة عامة، وصاحبات الهمم على وجه الخصوص، وسأبحث مع أعضاء المجلس - بعد تكوينه الجديد - مشكلات ومتطلبات اللاعبين على مستوى القارة الصفراء، والعمل بروح الفريق الواحد».