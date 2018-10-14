مدرب منتخب البرازيل: إمكانات «عموري» تؤهله للعب في أكبر الأندية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصف مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، أدينور تيتي، لاعب العين السابق، والهلال السعودي الحالي، عمر عبدالرحمن (عموري)، بأنه إحدى أفضل المواهب الكروية الموجودة في منطقة الخليج.

وقال تيتي، في تصريحات لوسائل الإعلام السعودية: «عرفت أن (عموري) محترف حالياً في نادي الهلال، ووجوده هنا إضافة قوية للدوري السعودي لأنه لاعب مميز، لقد سبق لي العمل مع هذا اللاعب، عندما كنت مدرباً للعين الإماراتي، فهو يتمتع بقدرات فنية عالية، ويستحق أن يلعب في أكبر الأندية العالمية، كما أنه يستحق أن يلعب في أي بطولة عالمية بفضل القدرات العالية التي يتمتع بها».

مضيفاً: «منطقة الخليج بها العديد من المواهب البارزة، وقد دللت مباراتنا مع السعودية على ذلك».

وفاز المنتخب البرازيلي على نظيره السعودي 2-صفر، أول من أمس، في البطولة الرباعية الودية الدولية المقامة بالرياض.

وأوضح تيتي: «المنتخب السعودي يستحق الإشادة لأدائه اللافت أمامنا، خصوصاً في الجمل التكتيكية التي أظهرها، واستطاع الوصول لمرمى فريقنا، لكن لم يستطيعوا التسجيل، وأظهر ثقة كبيرة في المواجهة، ولم يخشَ لاعبوه مواجهتنا».