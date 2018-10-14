المصدر: الامارات اليوم

عملية

أجرى لاعب الوصل، علي الأنصاري، عملية جراحية في الرباط الصليبي والغضروف الخارجي للركبة، حسب ما ذكر الحساب الرسمي لـ«الإمبراطور» في «تويتر»، حيث سيبدأ بعدها اللاعب فترة إعادة التأهيل، استعداداً للعودة إلى الملاعب.

حكم

وجه اتحاد الكرة على موقعه، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الدعوة للراغبين بالتسجيل في دورة الحكام المستجدين، التي يقيمها الاتحاد خلال الفترة من 28 الجاري حتى الأول من نوفمبر المقبل، تحت عنوان: «انضم لقضاة الملاعب وكن أنت الحكم».

العنابي

قال مهاجم الوحدة، خليل إبراهيم، إن مباراة دبا الفجيرة، اليوم، في كأس الخليج العربي ستكون صعبة للعنابي، ولابد أن يدخلها الفريق بجدية للحصول على النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن لديه الدافع الكبير للعودة إلى التشكيلة الأساسية، والاستفادة من ثقة المدرب.