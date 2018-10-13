حلبة مرسى ياس تحافظ في 2019 على مسك ختام موسم سباقات "الفورمولا1"

المصدر: جوني جبور-دبي

صادق المجلس الأعلى لرياضة المحركات وبشكل رسمي على الروزنامة النهائية لموسم 2019 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا1، لتحتفظ جائزة أبو ظبي الكبرى التي تستضيفها منذ العام 2009 حلبة مرسى ياس على مكانتها كمسك ختام جولات البطولة، على أن تقام خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من ديسمبر من العام المقبل.

وينطلق أولى سباقات الموسم المقبل في استراليا في 17 مارس، وتتضمن الروزنامة 21 سباقاً هي ذاتها الموجودة في الموسم الحالي، مع فارقٍ بسيط أن الموسم سينطلق بصورة أكبر من المعتاد وينتهي في ياس للمرة الأولى في شهر ديسمبر، وذلك لحرص الاتحاد الدولي لرياضة السيارات على تفادي وجود ثلاث جولات متتالية كما حصل في موسم 2018 مع المحافظة على عطلةٍ صيفية مريحة.

التغييرات الأبرز في روزنامة الموسم المقبل، تمثل في المحافظة على جولة ألمانيا الكبرى، والتبديل في موعدي جولتي روسيا واليابان، وبين جولتي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية ايضاً.



الروزنامة النهائية لموسم 2019 من بطولة لعالم لسباقات الفورمولا1:

17 مارس 2019: جائزة استراليا الكبرى على حلبة ملبورن

31 مارس 2019: جائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير

14 أبريل 2019: جائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي

28 أبريل 2019: جائزة أذربيجان الكبرى على حلبة باكو

12 مايو 2019: جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة برشلونة

25 مايو 2019: جائزة موناكو الكبرى على حلبة موناكو

9 يونيو 2019: جائزة كندا الكبرى على حلبة مونتريال

23 يونيو 2019: جائزة فرنسا الكبرى على حلبة بول ريكارد

30 يونيو 2019: جائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بل رينغ

14 يوليو 2019: جائزة ألمانيا الكبرى على حلبة هوكنهايم

4 أغسطس 2019: جائزة المجر الكبرى على حلبة هنغارورينغ

1 سبتمبر 2019: جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا فرانكوشون

8 سبتمبر 2019: جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا

22 سبتمبر 2019: جائزة سنغافورة الكبرى على حلبة مارينا باي

13 أكتوبر 2019: جائزة روسيا الكبرى على حلبة سوتشي

27 أكتوبر 2019: جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا

3 نوفمبر 2019: جائزة المكسيك الكبرى على حلبة مكسيكو سيتي

17 نوفمبر 2019: جائزة البرازيل الكبرى على حلبة إنترلاغوس

1 ديسمبر 2019: جائزة أبو ظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس





