زوارق الإمارات في تحدي السباق الرئيس بمونديال الـ «إكس كات»

المصدر: بكين - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات وتحدي السباق الرئيس في الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق الإكس كات التي تقام على بحيرة ديشوي في مدينة شنغهاي الصينية، بحضور 12 زورقاً من مختلف أنحاء العالم، تتقدمها زوارق الإمارات (أبوظبي 5)، و(أبوظبي 4)، و(شرطة دبي 3)، وكان المفترض أن يصل عدد المشاركين إلى 14 زورقاً، كما أعلن موقع البطولة مسبقاً، لكن تخلف زورقين عن المشاركة جعل العدد يتوقف عند الرقم 12، وهو العدد المناسب والمتاح بكل تأكيد للمشاركة في هذه البطولة القوية.

وبدأت مفاجآت البطولة منذ أمس بعد أن كان من المقرر إقامة سباق وتحدي كسر الكيلو بين كل الزوارق المشاركة من أجل تحديد مراكز الانطلاقة في السباق الرئيس الأول، ولكن بسبب تأخر قدوم المختص بالفحص الفني بيير نيكولا، حيث إنه من المتوقع وصوله في وقت متأخر من مساء أمس، فقد تم تأجيل سباق كسر الكيلو كي يقام اليوم وقبل انطلاق السباق الرئيس الأول، وكان المسؤول عن الفحص قد تأخر عن الحضور، بسبب تأخير غير متوقع في استخراج التأشيرة الخاصة به، وهو ما جعل جدول السباق يتأخر في منافساته ليوم كامل، ولتقام منافسات كسر الكيلو في يوم السباق الرئيس نفسه.

وينطلق سباق كسر الكيلو اليوم بنظام الجولة الماضية في ستريسا نفسه، حيث سيستمر لساعة كاملة نتعرف بعدها إلى أصحاب المراكز الأولى والمتفوقين في هذا السباق، ثم ننتقل لاحقاً إلى منافسات السباق الرئيس الأول، والذي سينطلق في تمام الثانية والنصف ظهراً ليعقبه مباشرة مراسم تتويج الفائزين في السباق وأصحاب المنصة من الأول حتى الثالث.

وقبل انطلاق منافسات اليوم يتصدر الترتيب العام زورق شرطة دبي بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي برصيد 140 نقطة، ويأتي ثانياً زورق أوف شور 222 بقيادة جيوفاني كاربتيلا ودارين نيكولسون برصيد 92 نقطة، ويأتي ثالثاً زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي برصيد 82 نقطة، في حين يحل زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير في المركز الخامس برصيد 67 نقطة.