ذهبيتان وفضية للإمارات في بطولة زايد للبلياردو والسنوكر

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أحرز منتخب الإمارات ذهبيتين وفضية، في اليوم الرابع ضمن بطولة زايد العربية للبلياردو والسنوكر، التي تقام في فندق كونكورد الفجيرة. وجاءت الذهبيتان معاً في السنوكر، حيث حقق محمد شهاب المركز الأول في الماسترز، بعد أن فاز على المصري وائل طلعت 5-3 في المباراة النهائية.

في المقابل، تحققت الذهبية الثانية في السنوكر للمسترز أيضاً، وحققها منتخب الإمارات (أ)، والمكون من محمد شهاب ومحمد الجوكر، وفي المسابقة نفسها نال منتخب الإمارات (ب) الفضية بفريق مكون من عيسى السيد وسيف الكتبي. وكان منتخب (أ) قد فاز في نصف النهائي على مصر 3-صفر، بينما فاز منتخب (ب) على السعودية 3-2.

من جهته، بارك رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد البلياردو والسنوكر محمد عبدالله، الإنجاز المتحقق، متمنياً أن يكون فاتحة خير لإنجازات أخرى تضاف لإنجازات الإمارات في الجانب الرياضي عموماً وفي هذه الرياضة بشكل خاص، وقال لـ«الإمارات اليوم»: سعداء لهذا الإنجاز ويعتبر إضافة للعبة في الإمارات على المستوى العربي ونتطلع للمزيد خلال الفترة المقبلة.

وفي بطولة الناشئين للسنوكر فاز المصري محمود الهريدي بالذهبية في الكرات الـ15 على العراقي منيب علي 5-2، الذي حصل على الفضية.

بدوره قال رئيس لجنة حكام البلياردو في البطولة جمال المهيري لـ«الإمارات اليوم»: حققت البطولة نجاحاً كبيراً في جانب الانضباط التحكيمي وأسهم التنظيم الجيد، ومكان اقامة البطولة بتفادي حصول الأخطاء التحكيمية أو أخطاء اللاعبين. ونوه إلى أن الفجيرة لطالما تميزت بهذا الجانب التنظيمي المميز في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في مختلف الألعاب.