المنتخب تحت مجهر زاكيروني أمام هندوراس اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته للقاء نظيره منتخب هندوراس اليوم، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بمدينة برشلونة الإسبانية، التي يقيم فيها الأبيض معسكراً خارجياً بدأ في السادس من الشهر الجاري، ويستمر حتى 16 منه، ضمن برنامج إعداده لكأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل.

وسيلعب الأبيض ضمن المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه منتخبات البحرين والهند وتايلاند.

ويركز مدرب المنتخب، خلال مباراة اليوم، على تطبيقه خططه الفنية وطريقة اللعب التي يعتمدها، وصولاً للتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب البطولة الآسيوية.

ويسعى المنتخب في هذه المباراة للظهور بصورة مغايرة عن تلك التي ظهر بها خلال مباراتيه الأخيرتين أمام منتخبي ترينداد وتوباغو ولاوس الوديتين اللتين ظهر خلالهما المنتخب بصورة باهتة وأداء غير مقنع، خصوصاً في مباراة ترينداد وتوباغو التي خسرها بهدفين نظيفين.

وتُعد هذه المباراة تجربة قوية ومهمة للأبيض الذي يحل في المركز الـ77 عالمياً في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يحل منتخب هندوراس في المرتبة الـ62 عالمياً.

ويعوّل زاكيروني كثيراً على هذه المباراة في اختبار عناصر المنتخب، خصوصاً الوجوه الجديدة التي تم اختيارها في القائمة الاخيرة، وسيخوض المنتخب المباراة بالقمصان الحمراء، وهندوراس بقمصان زرقاء.

واختار زاكيروني 27 لاعباً في القائمة الجديدة، أبرزهم قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر الذي عاد لصفوف المنتخب مجدداً، وضمت القائمة اللاعبين: علي خصيف، فارس جمعة، علي مبخوت، خلفان مبارك، خليفة مبارك الحمادي (الجزيرة)، خالد عيسى، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، بندر الأحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان (العين)، محمد برغش، محمد حسن الشامسي، إسماعيل مطر، أحمد راشد، سلطان الغافري، سالم سلطان (الوحدة)، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي)، محمود خميس، خليفة مبارك غانم (النصر)، خميس إسماعيل، علي سالمين (الوصل)، الحسن صالح (الشارقة)، فهد الظنحاني (بني ياس)، عمر عبدالرحمن (الهلال السعودي).

- زاكيروني يعوّل على المباراة لتجربة الوجوه الجديدة

التي تم اختيارها في القائمة.