أصحاب الهمم يرفعون رؤوسهم في «البارالمبية الآسيوية» بـ 9 ميداليات

المصدر: جاكرتا - الإمارات اليوم

أضاف منتخب أصحاب الهمم ميداليتين جديدتين في اليوم الرابع لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إذ حلق محمد الكعبي بفضية دفع الجلة «إف 36»، كما انتزعت هيفاء النقبي لاعبة رفعات القوة الميدالية البرونزية في وزن 73 كغ.

وحضر مسابقة رفعات القوة عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس البعثة، محمد محمد فاضل الهاملي، والأمين العام لاتحاد أصحاب الهمم مدير البعثة، ذيبان المهيري، وعضو الاتحاد رئيس غرب آسيا، الدكتور عبدالرزاق بني رشيد. وبانتهاء مسابقات اليوم الرابع رفع منتخبنا لأصحاب الهمم محصلته في هذه التظاهرة الآسيوية إلى تسع ميداليات ملونة (ذهبية وخمس فضيات وثلاث برونزيات).

وكان منتخبنا قد حصل في اليوم الثاني على أربع ميداليات (ذهبية، وفضيتان وبرونزية) عن طريق محمد القايد ومريم المطروشي وراشد الظاهري وعبدالله سلطان العرياني. وفي اليوم الثالث حلّق الأبطال بثلاث ميداليات جديدة (فضيتان، وبرونزية) عن طريق محمد القايد وراشد الظاهري وسارة السناني. ووصف المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية مشرف عام البطولة، طارق الصويعي، النسخة الحالية بأنها الأفضل من حيث المستوى من سابقتها، ما سيكون له المردود الإيجابي على المستوى الفني العام للحدث. وقال: «حصول 31 دولة من أصل 43 في نسخة جاكرتا حتى اليوم الثالث، يؤكد أن المستوى الفني في ارتفاع مستمر بعد أن قدمت الدورة منتخبات جديدة، منها لاوس التي حصلت على ذهبية والتي تعدّ أول ميدالية لها في تاريخ دورات الألعاب البارالمبية». وأضاف: «المنافسة القوية بين المنتخبات ستكون لها الأثر الكبير في الألعاب المختلفة بالقارة الصفراء، خصوصا أن الدورة الحالية شهدت تحطيم العديد من الألقاب العالمية والقارية».

وأعرب عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، حسن المزروعي، عن سعادته بالإنجازات التي حققها أبطالنا في «آسياد جاكرتا»، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم عودونا دائماً على الوصول إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية، وما حققوه في جاكرتا ليس غريباً على هذه الفئة، التي أكدت تفوقها وأحقيتها بتلقي الدعم والرعاية، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تحققها هذه الفئة ثمرة دعم قيادتنا الرشيدة. وقال: «الحفاظ على المكتسبات التي حققتها رياضة أصحاب الهمم في الأعوام الماضية مطلب أساسي، والعمل على تطويرها وتنميتها، من خلال ضم وجوه شابة تكون ركيزة مهمة لمنتخباتنا الوطنية».

وأضاف: «الأندية تلعب دوراً مهماً في تغذية منتخباتنا الوطنية وتقديم العناصر الموهوبة في كل الألعاب، من أجل رسم صورة طيبة عن منتخباتنا الوطنية في المحافل القارية والدولية».

منافساتئ اليوم الخامس

تتواصل مشاركات أبطال الإمارات في اليوم الخامس، حيث يخوض عبدالله البلوشي تحدي سباق الدرّاجات، بينما يشارك عادل شامبيه في رفعات القوة وزن 88 كغ، وفي «أم الألعاب» يخوض عبدالله المسباحي وذكرى الكعبي في منافسات دفع الجلة، بينما يخوض أحمد الحوسني وحسن ملاليح وراشد الزيودي وثريا الزعابي وعائشة الخالدي منافسات رمي الرمح، وتشارك مريم الزيودي في سباق رمي القرص، وبدر الحوسني سباق 400 متر على الكراسي المتحركة فئة تي 54، وفي منافسات الرماية يشارك الرباعي عبدالله العرياني وعبدالله سيف العرياني وسيف النعيمي، وعبيد الدهماني في سباق 50 متر بندقية مختلط، وتعدّ منافسات لعبة الرماية من السباقات الساخنة، التي تشهد حماساً شديداً بين الجمهور، الذي يحرص على متابعة منافساتها في ميدان الرماية.