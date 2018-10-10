الظنحاني: أثق بإمكاناتي.. وأهلاً بالمنافسة مع عيسى وخصيــــــــف

المصدر: سيد مصطفى - دبي

رحّب حارس مرمى بني ياس، فهد الظنحاني، بالمنافسة مع حارسي مرمى المنتخب الوطني خالد عيسى، وعلي خصيف. وقال الظنحاني لـ«الامارات اليوم»: «أهلاً بالمنافسة مع عيسى وخصيف، أنا جاهز لتقديم أفضل المستويات مع المنتخب الوطني لتأكيد أحقيتي بالاستدعاء لتشكيلة (الأبيض)، الذي يقيم معسكراً حالياً في إسبانيا».

وأضاف: «سبق اختياري من قبل لتشكيلة المنتخب الوطني في مناسبتين، ولم يكن لي الحظ في الاستمرار لفترة طويلة، لكنني في هذه المرة سأثبت جدارتي بالدفاع عن قميص المنتخب الوطني وحجز مكان لي في القائمة الموجودة في نهائيات أمم آسيا، التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل».

وأوضح: «أعرف أن المنافسة ستكون صعبة لي، خصوصاً في ظل وجود حارسين عملاقين مثل خالد عيسى وعلي خصيف، لكن ثقتي بقدراتي وإمكاناتي تجعلني على ثقة بأن أكون على قدر هذا التحدي».

وعزا حارس مرمى بني ياس تألقه هذا الموسم إلى العمل الجاد الذي قام به خلال فترة الإعداد في صيف هذا العام. وقال: «عملت بصورة جيدة تحت قيادة الجهاز الفني، وهذا ما جعل بني ياس يظهر بصورة مميزة خلال المباريات التي لعبها هذا الموسم، وأنا لست وحدي من يستحق الانضمام لتشكيلة الفريق الوطني، بل يوجد لاعبون آخرون في (السماوي) يستحقون أن يكونوا ضمن تشكيلة (الأبيض) في الفترة المقبلة، وستثبت الأيام ذلك».