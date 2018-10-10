الإمارات تتصدر الدول العربية في «البارالمبية الآسيوية» بـ 7 ميداليات

المصدر: جاكرتا - الإمارات اليوم

رفع المنتخب الوطني لأصحاب الهمم رصيده من الميداليات الملونة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إلى سبع ميداليات: (ذهبية، وأربع فضيات، وبرونزيتان)، بانتهاء اليوم الثالث للمسابقة، لتحتل الإمارات المركز الأول على صعيد الدول العربية المشاركة في الحدث القاري المهم، حيث حلق محمد القايد لاعب منتخب «أصحاب الهمم» لألعاب القوى بفضية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، ليختتم بطلنا الأولمبي مشواره في «آسياد جاكرتا» بميداليتين (ذهبية 800 متر، وفضية 100 متر).

كما حلقت سارة السناني بطلتنا الأولمبية ببرونزية دفع الجلة، ونجح راشد الظاهري في تكرار «سيناريو» فوزه بالفضة، حينما حلق بالمركز الثاني في سباق الدراجات اليدوية 48 كلم، في أول وجود للعبة بمثل هذه الدورات البارالمبية، لتقدم «جاكرتا» بطلاً جديداً في فئة الرجال.

وهنأ القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، بعثة «أصحاب الهمم» على الإنجاز الذي حققه أبطالنا المشاركون في هذا الحدث القاري المهم، مطالباً اللاعبين واللاعبات بمزيد من الجهد لتحقيق طموحات الرياضة الإماراتية بصفة عامة وأصحاب الهمم على وجه الخصوص، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس البعثة، محمد محمد فاضل الهاملي، أول من أمس، والذي أكد له أن الجميع على قدر التحدي لمواصلة مسيرة النجاحات وترك بصمة جديدة في «بارالمبية جاكرتا».

وأعرب الهاملي عن تفاؤله بمواصلة «أصحاب الهمم» مسيرة النجاحات، لأن الجميع دائماً على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقهم وعودونا على إدخال الفرحة إلى قلوب الجميع.

وأشاد رئيس البعثة بجميع اللاعبين، مؤكداً أن الميدالية الأولى للدراجات في الألعاب البارالمبية القارية تعد بكل المقاييس إنجازاً كبيراً.

الرماية و«أم الألعاب» والجودو تشارك اليوم

ينافس اليوم ثلاثي الرماية: عبدالله سلطان العرياني، وعبيد الدهماني، وسيف النعيمي، في منافسة 10م بندقية مختلط، وفي منافسات «أم الألعاب» تستهل البطلة سهام مسعود الرشيدي مشاركتها في منافستي الرمح والقرص، بينما سيوجد الثلاثي: علي حسين، ومحمد الكعبي، وعباد خالد في رمي الجلة، ويشارك بدر الحوسني، وعبدالله الغافري في سابق 1500 متر، وتشارك هيفاء النقبي بمنافسات 73 كغم في رافعات القوة، بينما يشارك في منافسات الجودو اللاعب أحمد يعقوب آل علي.

فخر.. واعتزاز

أعرب مدير البعثة، ذيبان المهيري، عن فخره واعتزازه بالإنجاز، مبيناً أن وجود عدد من الشباب في «آسياد جاكرتا» يأتي ضمن خطة الاتحاد مع الأندية، لإفراز مواهب صاعدة من أجل الوجود مع المنتخب في دورتي «2024، و2028»، خصوصاً أن الدورة القارية فرصة ذهبية للاعبين الشباب، لاكتساب الخبرات الميدانية التي تؤهلهم لتحقيق طموحاتهم في المستقبل القريب.

وقال: «إن الإنجاز الذي تحقق يمثل قوة دفع كبيرة لرياضة أصحاب الهمم، من أجل السير على درب النجاحات، خصوصاً أنها تواجه تحدياً مهماً، يتمثل في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، والتي يسعى خلالها المنتخب لتعزيز إنجازه التاريخي السابق الذي حققه في (ريو 2016)».