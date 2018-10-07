«سكالا» الجهة التسويقية لـ «فزاع لأصحاب الهمم 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون مشترك مع شركة سكالا للفعاليات، تتولى فيها «سكالا» بصفة رسمية، الجهة التسويقية لبطولات فزاع 2019، المقرر انطلاقها خلال الفترة من الخامس من فبراير لغاية 14 ديسمبر المقبل، والتي ستشهد مشاركة متميزة من 1500 رياضي من دول العالم كافة، يتنافسون في سن ألعاب. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس بالقاعة الرئيسة لنادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وحمد بالجافلة المدير التنفيذي المساعد، وعمر أمين، مؤسس شركة سكالا للفعاليات، وسماح أبوعوف، مدير تطوير أعمال بطولات فزاع الدولية لذوي الهمم، وسمر مجاهد مديرة إدارة التسويق بالنادي.

من جانبه، ثمّن ثاني جمعة بالرقاد تلك الشراكة، معتبراً إياها خطوة متميزة، وإضافة حقيقية لنسخة 2019 لتلك البطولة العالمية التي نجحت في فترة قصيرة في أن تصبح هدفاً لأبطال العالم أصحاب الهمم في منافساتها كافة. وأضاف: «التسويق الجيد هو أحد الطرق لتحقيق نجاح أكبر ومتميز في البطولات كافة، وهو ما وضعناه أمام أعيننا في هذه البطولة».