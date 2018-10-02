«عموري»: انتظرت 8 أشهر ليناقشني أحد في تجديد عقدي مع العين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف نجم العين الدولي، المنتقل إلى نادي الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن (عموري)، عن أسباب عدم تجديد عقده مع نادي العين والانتقال إلى الدوري السعودي، مشيراً إلى أن أحداً لم يناقشه في مطالبه من أجل البقاء في صفوف «الزعيم». وقال عموري لبرنامج «الجماهير»، الذي يبث على قناة دبي الرياضية عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم: «انتظرت ثمانية أشهر، لعل أحداً يحدثني عن التجديد أو يناقشني فيما أطلبه، لكن دون فائدة».

وتطرق عموري للحديث عن المنتخب الوطني، وحقيقة تلقيه عروضاً أوروبية، وأسباب رفضه الانتقال إلى الدوري الإسباني، وغيرها من التصريحات المثيرة التي تبث للمرة الأولى.

ويكشف «عموري»، في اللقاء الذي أجراه معه الزميل حسن حبيب من العاصمة السعودية، الكثير من التفاصيل حول أسباب اختياره توقيع عقده الجديد مع نادي الهلال، بعد سجالات ومفاوضات مع نادي النصر السعودي، والعديد من الأندية العالمية التي قدمت عروضها له، وكيف يرد على من اتهموه بالخيانة والتمرد.

من جهة أخرى، يطرح حسن حبيب في الحلقة الثانية من «الجماهير»، على شاشة دبي الرياضية، العديد من القضايا الرياضية الأخرى، كما يقدم البرنامج فقرة كاملة عن ردود أفعال جماهير دورينا، خلال الجولة الرابعة المثيرة، التي انتهت أخيراً، وشهدت عودة الملك الشرقاوي لاعتلاء الصدارة، ومطاردته من قبل العين، الذي حسم «الكلاسيكو» أمام شباب الأهلي، فضلاً عن رصد آراء جماهير النصر، على خلفية الأداء السلبي للفريق والخسارة الرابعة على التوالي، وبقية جماهير الأندية المحترفة.