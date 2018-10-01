خوري: النصر مهد كرة القدم في الإمارات

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

نقل نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي أحمد هاشم خوري، تحيات الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، إلى مجلس إدارة شركة كرة القدم بتشكيله الجديد متمنيا لهم التوفيق والسداد في مُهمتهم من أجل تحقيق النقلة المرجوة في قطاع كرة القدم بالنادي، وطالبهم بأن يكون الهدف الأسمى بالنسبة لهم هو المصلحة العليا للعميد، ليعود مهد كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة رائداً وعلماً خفاقاً في سماء كرة القدم العربية والقارية.

وقد جاء ذلك خلال أحمد خوري مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة النصر لكرة مساء اليوم الاثنين بمقر الشركة في النادي، عقب استقالة المجلس السابق برئاسة حميد الطاير، وأكد خوري أن الآمال كبيرة على المجلس الجديد من أجل عودة العميد إلى مكانة الطبيعي وسيكون هدف الجميع خلال الفترة القادمة هو العمل على ذلك.